Charlène strahlend schön zum 48. Geburtstag

Am Sonntag feiert Charlène von Monaco ihren 48. Geburtstag. Der Palast gratulierte seiner Fürstin – mit einem atemberaubenden Glamour-Porträt.
„Un très Joyeux Anniversaire à S.A.S. la Princesse Charlène.“ Mit diesen Worten wurde auf der offiziellen Instagramseite des Fürstenhauses von Monaco Charlène gratuliert.
Strahlend schönes Geburtstagskind
Die Fürstin wurde am Sonntag 48 Jahre alt, strahlte zuletzt aber noch schöner als zuvor. Das beweist das glamouröse Porträt, das zu den Glückwünschen des Palasts veröffentlicht wurde.
Auf dem Bild sieht Charlène mit einem Lächeln auf den Lippen in die Ferne. Ihre blonden Haare hat sie wie so oft im Nacken hochgesteckt. Die Ehefrau von Fürst Albert trägt zudem ein ärmelloses, weißes Oberteil – vermutlich handelt es sich dabei aber um ein Kleid. Funkelnde Ohrringe sind ein weiterer Hingucker ihres Looks.
Wann das atemberaubende Foto von Charlène aufgenommen wurde, das wird nicht verraten. Fix ist aber: In den letzten Jahren hat die ehemalige Schwimmerin zu ihrem alten Leuchten zurückgefunden. Das zeigen auch die zahlreichen Glamour-Auftritte, die die Fürstin mit ihrem Ehemann und ihren Kindern, aber auch solo im letzten Jahr absolviert hatte.
Schwere Zeiten hinter sich gelassen
Denn hinter Charlène liegen auch harte Zeiten. Im Frühjahr 2021 erkrankte sie während einer Reise nach Südafrika schwer: Ein HNO-Infekt sorgte dafür, dass sie aus ihrer alten Heimat nicht zurück nach Monaco reisen konnte. Es folgten zwei OPs und, endlich daheim in Europa, ein Aufenthalt in einer Klinik. Ein Jahr fiel sie aus, gleichzeitig machten immer wieder Gerüchte um eine Ehekrise die Runde.
„Ich habe eine schwere Zeit durchgemacht“, gab Charlène später in einem Interview mit dem Magazin „You“ zu. Ihre Stütze: Ehemann Albert, ihre Kinder und ihre Familie, die sie geliebt und unterstützt hätten. Daraus habe sie „all meine Kraft“ geschöpft.
Und Charlène kann dem neuen Lebensjahr auch mit viel Vorfreude entgegenblicken. Denn 2026 steht ein ganz besonderes Jubiläum bevor: Am 1. Juli feiern Albert und Charlène nämlich ihren 15. Hochzeitstag.
