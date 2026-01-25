Charlène strahlend schön zum 48. Geburtstag

Auf dem Bild sieht Charlène mit einem Lächeln auf den Lippen in die Ferne. Ihre blonden Haare hat sie wie so oft im Nacken hochgesteckt. Die Ehefrau von Fürst Albert trägt zudem ein ärmelloses, weißes Oberteil – vermutlich handelt es sich dabei aber um ein Kleid. Funkelnde Ohrringe sind ein weiterer Hingucker ihres Looks.

Wann das atemberaubende Foto von Charlène aufgenommen wurde, das wird nicht verraten. Fix ist aber: In den letzten Jahren hat die ehemalige Schwimmerin zu ihrem alten Leuchten zurückgefunden. Das zeigen auch die zahlreichen Glamour-Auftritte, die die Fürstin mit ihrem Ehemann und ihren Kindern, aber auch solo im letzten Jahr absolviert hatte.

Schwere Zeiten hinter sich gelassen

Denn hinter Charlène liegen auch harte Zeiten. Im Frühjahr 2021 erkrankte sie während einer Reise nach Südafrika schwer: Ein HNO-Infekt sorgte dafür, dass sie aus ihrer alten Heimat nicht zurück nach Monaco reisen konnte. Es folgten zwei OPs und, endlich daheim in Europa, ein Aufenthalt in einer Klinik. Ein Jahr fiel sie aus, gleichzeitig machten immer wieder Gerüchte um eine Ehekrise die Runde.