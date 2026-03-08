Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ohne Angst handeln“

Frauentag: Emotionale Botschaft von Charlène

Royals
08.03.2026 12:16
Zum Frauentag: Fürstin Charlène von Monaco meldet sich mit emotionaler Botschaft
Zum Frauentag: Fürstin Charlène von Monaco meldet sich mit emotionaler Botschaft(Bild: AFP/VALERY HACHE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Internationalen Frauentag 2026 hat sich Charlène von Monaco mit einer seltenen und sehr persönlichen Botschaft an ihre Follower gewandt. Die Ehefrau von Albert II. veröffentlichte am 8. März ein Statement auf Social Media – mit klaren Worten über Gleichberechtigung und die Stärke von Frauen.

0 Kommentare

„Zu oft vergessen wir, dass die Kraft der Frauen nicht erst geschaffen werden muss – sie muss befreit werden. Gleichberechtigung ist kein Gefallen, sondern ein Recht, das überall und für alle vollständig ausgeübt werden muss.“

Mit diesen Worten rief die Fürstin dazu auf, Frauen weltweit mehr Möglichkeiten zu geben.

„Mädchen ohne Angst“
Besonders bewegend ist der Wunsch, den Charlène zum Frauentag formuliert. „Mein Wunsch ist einfach: Dass jedes Mädchen ohne Grenzen träumen und ohne Angst handeln kann.“

Mit ihrer Botschaft ermutigt sie Frauen und Mädchen, mutig ihren eigenen Weg zu gehen und sich nicht einschränken zu lassen.

Dass Charlene dieses Thema öffentlich anspricht, ist bemerkenswert – denn politische oder gesellschaftliche Statements der monegassischen Fürstin sind eher selten.

Engagement für Frauen und Kinder
Die Fürstin engagiert sich seit Jahren mit ihrer Stiftung für soziale Projekte, vor allem für Kinder und Familien. Auch am Frauentag setzt sie regelmäßig Zeichen.

Lesen Sie auch:
Charlène und Albert absolvierten am Dienstag einen Auftritt im Monaco. Der Fürst zeigte dabei ...
Palast verriet Grund
Albert zeigt bei Auftritt mit Charlène lange Narbe
28.01.2026
Atemberaubendes Foto
Charlène strahlend schön zum 48. Geburtstag
25.01.2026

Im vergangenen Jahr entschied sie sich für einen ganz praktischen Ansatz: Mitarbeiter in der Kinderbetreuung wurden in lebensrettenden Maßnahmen geschult, um mehr Sicherheit für Kinder zu schaffen.

Royals weltweit äußern sich zum Frauentag
Nicht nur in Monaco wird der Frauentag gefeiert. Auch in Großbritannien meldete sich Königin Camilla mit einer Würdigung bemerkenswerter Frauen zu Wort.

Die britische Königin hob Persönlichkeiten hervor, deren Mut und Engagement weltweit Gemeinschaften stärken – darunter Aktivistinnen, Sportlerinnen und Frauen, die sich gegen Gewalt einsetzen, wie Gisèle Pelicot.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
08.03.2026 12:16
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.056 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
282.479 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
253.856 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2735 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2193 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
1418 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Mehr Royals
„Ohne Angst handeln“
Frauentag: Emotionale Botschaft von Charlène
Gesetz nötig
Commonwealth will Andrew aus Thronfolge streichen
Royal Family in Sorge
Prinzessin Michael von Kent in ernstem Zustand!
Trennung!
Netflix steigt bei Lifestyle-Firma von Meghan aus
Strahlender Auftritt
Prinzessin Kate tanzte barfuß in indischem Tempel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf