Palast verriet Grund

Albert zeigt bei Auftritt mit Charlène lange Narbe

Royals
28.01.2026 12:01
Charlène und Albert absolvierten am Dienstag einen Auftritt im Monaco. Der Fürst zeigte dabei ...
Charlène und Albert absolvierten am Dienstag einen Auftritt im Monaco. Der Fürst zeigte dabei eine lange Narbe im Gesicht. Was es damit auf sich hat?(Bild: AFP/VALERY HACHE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Fürstenpaar von Monaco hat sich am Dienstag zu Ehren der Heiligen Dévote unter anderem am Balkon des Palasts gezeigt. Für Aufsehen sorgte dieses Mal aber nicht nur Charlène, die wieder einmal pure Eleganz ausstrahlte, sondern auch Albert. Denn auf seiner Wange prangte eine große Narbe. 

In ihrem monochromen Look in Dunkelblau und mit einer auffälligen Brosche am Revers ihres Mantels machte Charlène am Dienstag in Monaco eine wahrlich königliche Figur. Doch ausnahmsweise war es nicht die Fürstin, die nach diesem Auftritt für Schlagzeilen sorgte.

Albert musste sich Eingriff unterziehen
Denn beim Auftritt des Fürstenpaares zu den Feierlichkeiten zu Ehren der Heiligen Dévote waren alle Blicke auf Fürst Albert gerichtet.

Beim Auftritt am Balkon des Fürstenpalasts war die Narbe auf der Wange von Fürst Albert ...
Beim Auftritt am Balkon des Fürstenpalasts war die Narbe auf der Wange von Fürst Albert besonders gut zu sehen.(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Der Grund: Eine lange Narbe, die sich über nahezu die ganze Wange des 67-Jährigen zog. Doch was hat es damit auf sich?

Schon vor rund zwei Wochen verkündete der Palast, dass Albert von Monaco sich einer Operation an der Kopfhaut und im Gesicht unterziehen musste. Dies sei im Rahmen einer „routinemäßigen dermatologischen Untersuchung“ passiert, der Eingriff sei „geplant“ gewesen. 

Kein Grund zur Sorge!
Worum es sich genau handelte, darüber schwieg der Palast. Nur so viel wurde verraten: Grund zu Sorge besteht wohl nicht, denn obwohl der Eingriff einige Stiche erfordert habe, handele sich um eine „gutartige Erkrankung“.

Beim Auftritt hakte sich Charlène bei ihrem Ehemann unter.
Beim Auftritt hakte sich Charlène bei ihrem Ehemann unter.(Bild: AFP/VALERY HACHE)
Charlène und Albert von Monaco bei den Feierlichkeiten zu Ehren der Heiligen Dévote im Monaco
Charlène und Albert von Monaco bei den Feierlichkeiten zu Ehren der Heiligen Dévote im Monaco(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Der guten Laune des Fürstenpaars tat der kleine Makel Alberts bei diesem Auftritt jedenfalls keinen Abbruch. Denn der Fürst und seine schöne Ehefrau zeigten sich entspannt und lächelnd.

Fürstin Charlène, hier auf einem Foto vom Nationalfeiertag in Monaco im November, feierte am ...
Atemberaubendes Foto
Charlène strahlend schön zum 48. Geburtstag
25.01.2026
Rätsel um Flecken
Fürst Albert unterzog sich Eingriff an Kopfhaut
16.01.2026

Inniger Auftritt
Beim Auftritt am Balkon des Fürstenpalasts hakte sich Charlène schließlich bei ihrem Ehemann ein. Eine vertraute Geste, die zeigte, dass die Liebe von Charlène und Albert nach Jahren der Gerüchte um eine royale Ehekrise in Monaco stärker als zuvor ist. 

