Süßer Verehrer! Charlène von Monaco küsst fremd

Na, hoffentlich wird Fürst Albert bei diesen Aufnahmen nicht eifersüchtig! Denn Fürstin Charlène bekam es beim „Water Savety Day“ in Italien mit einem ganz besonders süßen Verehrer zu tun. Und küsste dann sogar fremd!
Dem Charme der Italiener kann halt auch eine waschechte Fürstin nicht widerstehen. Das zeigte sich am Mittwochnachmittag am Strand von Viareggio, wo Charlène anlässlich des „Water Safety Day“ vorbeischaute.
Feuchter Schmatzer
Zugegeben, eine Ehekrise beim Fürstenpaar wird dieser recht imposante Verehrer wohl nicht auslösen. Denn die 48-Jährige verteilte nicht etwa an einen waschechten italienischen Gigolo Küsschen, sondern an einen herzigen Wasserrettungshund, der die kleine Aufmerksamkeit sichtlich genoss.
An dem Event in der Toskana nahmen zahlreiche Schüler von Viareggio teil, auch das Rote Kreuz und die Küstenwache waren in die Aktion eingebunden. Charlène, die sich in Poloshirt, Khakihose und Sneakers ganz lässig unter die Menge mischte, war zuvor von Viareggios Bürgermeisterin feierlich empfangen worden.
Auch Albert in Toskana erwartet
Der eigentliche Höhepunkt von Charlènes Italienbesuch steht aber noch bevor. Am Freitag und Samstag findet das karitative Event „The Crossing“ statt, zu dem laut „La Nazione“ auch Fürst Albert in der Toskana erwartet wird.
Hinter der internationalen Initiative steht die Stiftung der Fürstin, die Fondation Princesse Charlène de Monaco. Das Projekt verknüpft sportliche Leistung mit sozialem Engagement. Und heuer ist ein ganz besonderer Event geplant.
Mit Wasserrädern 225 Kilometer übers Mittelmeer
Denn vom Jachtclub in Viareggio aus soll es rund 225 Kilometer durchs Mittelmeer bis zum Strand von Larvotto in Monaco gehen – und das auf Wasserrädern! Die sieben Teams bestehen aus jeweils vier Athleten, der Start der Tour ist am Freitag geplant, die Ankunft in Monaco am Samstag.
Doch das außergewöhnliche Rennen wird natürlich nicht aus reinem Spaß an der Sache veranstaltet, dahinter steckt auch ein konkretes Anliegen. Denn Charlène hat es sich mit ihrer Stiftung zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Mit der Aktion soll auf die Arbeit der Stiftung aufmerksam gemacht werden.
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