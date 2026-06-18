Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Besuch in Italien

Süßer Verehrer! Charlène von Monaco küsst fremd

Royals
18.06.2026 11:13
Fürstin Chàrlene hatte am Strand von Viareggio einen süßen Verehrer, der auch gleich ein Bussi ...
Fürstin Chàrlene hatte am Strand von Viareggio einen süßen Verehrer, der auch gleich ein Bussi verteilte.(Bild: APA/APA-Images / Action Press / iacopo giannini)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Na, hoffentlich wird Fürst Albert bei diesen Aufnahmen nicht eifersüchtig! Denn Fürstin Charlène bekam es beim „Water Savety Day“ in Italien mit einem ganz besonders süßen Verehrer zu tun. Und küsste dann sogar fremd!

0 Kommentare

Dem Charme der Italiener kann halt auch eine waschechte Fürstin nicht widerstehen. Das zeigte sich am Mittwochnachmittag am Strand von Viareggio, wo Charlène anlässlich des „Water Safety Day“ vorbeischaute.

Feuchter Schmatzer
Zugegeben, eine Ehekrise beim Fürstenpaar wird dieser recht imposante Verehrer wohl nicht auslösen. Denn die 48-Jährige verteilte nicht etwa an einen waschechten italienischen Gigolo Küsschen, sondern an einen herzigen Wasserrettungshund, der die kleine Aufmerksamkeit sichtlich genoss.

Fürstin Charlène war sichtlich begeistert von ihrem vierbeinigen Fan.
Fürstin Charlène war sichtlich begeistert von ihrem vierbeinigen Fan.(Bild: APA-Images / Action Press / iacopo giannini)

An dem Event in der Toskana nahmen zahlreiche Schüler von Viareggio teil, auch das Rote Kreuz und die Küstenwache waren in die Aktion eingebunden. Charlène, die sich in Poloshirt, Khakihose und Sneakers ganz lässig unter die Menge mischte,  war zuvor von Viareggios Bürgermeisterin feierlich empfangen worden.

Auch Albert in Toskana erwartet
Der eigentliche Höhepunkt von Charlènes Italienbesuch steht aber noch bevor. Am Freitag und Samstag findet das karitative Event „The Crossing“ statt, zu dem laut „La Nazione“ auch Fürst Albert in der Toskana erwartet wird. 

Charlène plauderte bei dem Event mit Schülern und Schülerinnen aus Viareggio.
Charlène plauderte bei dem Event mit Schülern und Schülerinnen aus Viareggio.(Bild: APA-Images / Action Press / iacopo giannini)

Hinter der internationalen Initiative steht die Stiftung der Fürstin, die Fondation Princesse Charlène de Monaco. Das Projekt verknüpft sportliche Leistung mit sozialem Engagement. Und heuer ist ein ganz besonderer Event geplant.

Mit Wasserrädern 225 Kilometer übers Mittelmeer
Denn vom Jachtclub in Viareggio aus soll es rund 225 Kilometer durchs Mittelmeer bis zum Strand von Larvotto in Monaco gehen – und das auf Wasserrädern! Die sieben Teams bestehen aus jeweils vier Athleten, der Start der Tour ist am Freitag geplant, die Ankunft in Monaco am Samstag.

Lesen Sie auch:
Monaco macht sie jetzt zur Olympia-Chefin
Vom Komitee ernannt
Neue Machtrolle für Fürstin Charlène in Monaco!
21.05.2026
Royaler Spanien-Besuch
Letizia und Charlène stahlen ihren Ehemännern Show
02.06.2026

Doch das außergewöhnliche Rennen wird natürlich nicht aus reinem Spaß an der Sache veranstaltet, dahinter steckt auch ein konkretes Anliegen. Denn Charlène hat es sich mit ihrer Stiftung zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Mit der Aktion soll auf die Arbeit der Stiftung aufmerksam gemacht werden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
18.06.2026 11:13
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
238.811 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
142.960 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
108.125 mal gelesen
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1482 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1278 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
958 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Mehr Royals
Bei Besuch in Italien
Süßer Verehrer! Charlène von Monaco küsst fremd
Staatsbankett-Debüt
Prinzessin Ariane feiert funkelnde Tiara-Premiere
Strahlendes Comeback
Kate ist zurück: Erstes Ascot seit drei Jahren!
Erstmals seit 4 Jahren
Harry bringt Meghan und Kids nach Großbritannien
Heimliche Besuche
Marius zu Mama Mette-Marit ins Spital geschmuggelt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf