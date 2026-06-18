Süßer Verehrer! Charlène von Monaco küsst fremd

Doch das außergewöhnliche Rennen wird natürlich nicht aus reinem Spaß an der Sache veranstaltet, dahinter steckt auch ein konkretes Anliegen. Denn Charlène hat es sich mit ihrer Stiftung zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Mit der Aktion soll auf die Arbeit der Stiftung aufmerksam gemacht werden.