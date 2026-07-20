Fassungslose Letizia von Töchtern getrennt!

Am Ende ging aber auch das sozusagen gut aus: Wenigstens auf dem Spielfeld kamen Letizia, Felipe, Leonor und Sofía wieder zusammen und jubelten Seite an Seite mit den neuen Weltmeistern. Das virale Foto wird zumindest den Royal-Fans in Erinnerung bleiben, nicht wegen des Spiels, sondern auch als Beweis dafür, dass selbst Royals manchmal an bürokratischen Sicherheitsregeln scheitern und Mamas.