Auf Social Media geht aktuell ein Foto viral, das für ungläubiges Kopfschütteln sorgt: Spaniens Königin Letizia steht im knallroten Outfit hinter einer dicken Panzerglasscheibe. Mit ratlosem Blick breitet sie die Arme aus und scheint ihren Töchtern außerhalb zu deuten: „Ich weiß doch auch nicht, was dieser Quatsch soll!“
Das Foto entstand am 19. Juli 2026 beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft im MetLife Stadium vor den Toren von New York. Kurz vor dem Anpfiff der Partie zwischen Spanien und Frankreich richteten Fotografen ihre Kameras auf die Ehrentribüne, auf der zahlreiche hochrangige Gäste Platz genommen hatten.
Kronprinzessin im „Abseits“
Während König Felipe VI. und Königin Letizia in einer besonders gesicherten VIP-Loge hinter Panzerglas saßen, befanden sich ihre Töchter Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofía direkt davor auf den angrenzenden Tribünenplätzen. Die ungewöhnliche Trennung führte zu jener Szene, die nun von Royalfans im Netz diskutiert werden. Wäre auch der britische Thronfolger ins „Abseits“ gesetzt worden?
Die spanische Journalistin Núria Tiburcio teilte das Bild auf X, auf dem Letizia mit Gesten mit ihren Töchtern kommuniziert:
Casa Real von Secret Service ausgebremst
Was auf den ersten Blick kaum nachvollziehbar erscheint, war das Ergebnis eines strikten Sicherheitsprotokolls, wird jetzt behauptet. Für die Sicherheitsmaßnahmen während des WM-Finales war der US Secret Service verantwortlich.
Die verglaste Sicherheitsbox war ausschließlich amtierenden Staatsoberhäuptern und Regierungschefs vorbehalten. Zu den Gästen in diesem besonders geschützten Bereich gehörten unter anderem Spaniens König Felipe VI. sowie US-Präsident Donald Trump.
Obwohl Kronprinzessin Leonor die direkte Thronfolgerin Spaniens ist, wurde sie nach den geltenden US-Protokollregeln nicht als amtierendes Staatsoberhaupt eingestuft. Sie fiel damit in die Kategorie der Begleitpersonen und erhielt keinen Platz innerhalb der gesicherten VIP-Zone. Dasselbe galt für ihre Schwester Sofía.
Heißt also: Im Falle eines Finaleinzugs der Engländer hätte der Präsident auch seinen britischen „Kumpel“ William raussperren lassen?
User finden Trennung „absurd“
Auf dem Foto wirkt es, als wollte Letizia ihren Töchtern durch die dicke Glasscheibe mitteilen, dass sie die Situation selbst nicht nachvollziehen könne. Man merkte ihr deutlich an, dass sie das Spiel lieber mit den Töchtern angeschaut hätte und nicht im Glaskasten sitzen wollte.
In den sozialen Medien sorgte die Aufnahme für zahlreiche Kommentare. Viele Nutzer bezeichneten die Szene als „absurd“, andere sahen darin einen seltenen und sympathischen Moment, der die königliche Familie überraschend menschlich erscheinen lässt.
Am Ende ging aber auch das sozusagen gut aus: Wenigstens auf dem Spielfeld kamen Letizia, Felipe, Leonor und Sofía wieder zusammen und jubelten Seite an Seite mit den neuen Weltmeistern. Das virale Foto wird zumindest den Royal-Fans in Erinnerung bleiben, nicht wegen des Spiels, sondern auch als Beweis dafür, dass selbst Royals manchmal an bürokratischen Sicherheitsregeln scheitern und Mamas.
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