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Königin zeigt Farbe

Darum kam Letizia zum WM-Finale in Rot

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20.07.2026 13:57
Letizia präsentierte sich beim WM-Finale in New York in einem wunderschönen roten Kleid.
Letizia präsentierte sich beim WM-Finale in New York in einem wunderschönen roten Kleid.(Bild: FRANCISCO GOMEZ / CASA S.M EL REY)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Beim WM-Finale am Sonntag in New York fieberte auch die spanische Königsfamilie mit der Nationalmannschaft. Dabei sorgte Königin Letizias feuerrotes Kleid für Furore.

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Beim WM-Finalspiel von Spanien und Argentinien waren zahlreiche Prominente zu Gast. Darunter befanden sich neben dem US-Präsident Donald Trump und Gattin Melania auch die spanische Königsfamilie: König Felipe mit Frau Letizia samt den Töchtern Leonor und Sofía.

Aber nicht nur Letizia, auch Melania Trump sorgte mit ihrem Style für Gesprächsstoff: Zu heller Hose und weißem Oberteil kombinierte die First Lady eine Jacke, die 2.200 Dollar gekostet haben soll. 

Die First Lady präsentierte ihre 2.200 Dollar-Jacke beim WM-Finale.
Die First Lady präsentierte ihre 2.200 Dollar-Jacke beim WM-Finale.(Bild: AP/Jacquelyn Martin)

Rotes Kleid fiel auf
Obwohl die spanischen Royals hinter einer Glasscheibe platziert wurden, stach die Königin besonders heraus: Während sich ihr Gatte im schlichten blauen Anzug präsentierte, war die Monarchin in ihrem feuerroten, wunderschönen Kleid nicht zu übersehen. Auf aufwendigen Schmuck verzichtete die Königin – das war bei diesem Wow-Dress auch nicht notwendig. 

Die Wahl ihrer Schuhfarbe fiel ebenfalls auf Rot. Letizias Töchter wählten für das Spiel lieber Hose statt Kleid: Leonor in weißer Hose und mit roter Bluse, Sofía wiederum in roter Hose und mit weißer Bluse. Das rote Kleid von Letizia stammt von einem ihrer Lieblingsdesigner Adolfo Domínguez, sie trug es bei den Journalism Awards diesen Jahres.

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Kleid geht viral 
Während einige prominente Gäste auf schrille und knappe Outfits setzten, blieb die Königin ihrer eleganten Linie treu. Mit ihrem Traum-Kleid sorgte die Monarchin nicht nur für Furore in den Medien, sondern bekannte damit auch ihre Solidarität gegenüber der spanischen Nationalmannschaft.

Rot gehört nicht nur zu den spanischen Nationalfarben, sondern symbolisiert auch Autorität und Stärke, zwei Merkmale, die Spanien als Land und auch die Fußballmannschaft prägen. Denn wie stark die „Furia Roja“ tatsächlich ist, bewies die Mannschaft gestern, als sie sich gegen den Gegner Argentinien durchsetzte.

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Letizia ist Stilikone
Königin Letizia zeigt sich stets bestens gestylt. Ob Hosenazug, Sommerkleid oder königliche Roben – die Königin hat einen ausgewählten Modegeschmack und präsentiert diesen auch stolz bei öffentlichen Auftritten. 

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