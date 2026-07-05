Neubaus Bezirkschef bewahrt einen kühlen Kopf

„Weiß, wie die Menschen sich fühlen“

Dabei sitzt Reiter selbst keineswegs im Kühlen: „Ich hab leider keine Klimaanlage bei mir im Büro. Ich kann also tatsächlich nachfühlen, wie es den Leuten geht“, sagt er trocken. Kritik an der Stadt übt er dennoch in der Sache, nicht auf Kosten der Kollegen: Wenn Wien den Bezirken Aufgaben zuschiebe, solle sie das „gescheit“ tun – mit einer Einladung zum gemeinsamen Weg, nicht mit bloßem Achselzucken.

Heißt: Während andere auf Zuständigkeiten pochten und auf die Stadt zeigten, öffnete Reiter einfach die Tür. Kein großer Auftritt, keine Pressekonferenz – nur ein Bezirkschef, der machte, statt zu reden. Genau dafür ist er diese Woche unser Wiener der Woche.