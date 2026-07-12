Ein erster Schritt hin zum Energie-Schlaraffenland

Die Uni im britischen Cambridge beweist wieder, warum sie Nobelpreise sammelt wie andere Bierdeckel: Dort gibt es gerade entscheidende Fortschritte bei der Gewinnung von Wasserstoff als Energie-Hoffnungsträger ohne die bisher horrenden Kosten, und noch dazu mit Plastikmüll als Rohstoff, der nur durch Sonnenlicht und Katalysatoren zu Wasserstoff wird. Die Aussicht auf ein Energie-Schlaraffenland also. Aber was hat das mit dem Wiener der Woche zu tun? Viel.