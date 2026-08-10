„Errichtung von Schutzweg leider nicht möglich“

Als Gemeinde habe man es jedoch nur bis zu einem gewissen Grad in der Hand, den Abschnitt sicherer zu machen. „Es gab immer wieder Begehungen. Die Errichtung eines Schutzwegs, um Verkehrsteilnehmer zusätzlich zum Abbremsen zu bewegen, ist leider nicht möglich. Da es sich um eine Landesstraße handelt, liegen etwaige weitere Maßnahmen auch in der Zuständigkeit des Landes und nicht in unserem Einflussbereich.“