62-Jähriger von umfallendem Baum tödlich getroffen

Am späten Sonntagnachmittag kam es in Vorderstoder zu einem tragischen Unfall in einem Waldstück. Bei Forstarbeiten wurde ein Einheimischer von einem umstürzenden Baum getroffen und tödlich verletzt.
Am Sonntag gegen 16.30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Vorder- und Hinterstoder mit dem Einsatzstichwort „Person eingeklemmt“ in ein höhergelegenes Waldstück nach Vorderstoder gerufen.
Schwierige Bergung
Dort war es zu einem Unglück bei Forstarbeiten gekommen. Laut ersten Informationen wurde ein 62-Jähriger von einem umfallenden Baum getroffen und eingeklemmt. Die Bergung des Schwerverletzten soll sich schwierig gestaltet haben, da ein weiterer Baum umzustürzen drohte.
Zu schwer verletzt
Nachdem der Verunfallte aus dem Gefahrenbereich gebracht werden konnte, wurde umgehend mit den Reanimationsmaßnahmen gestartet. Doch die Verletzungen waren zu schwer, er verstarb noch an der Unglücksstelle. Die geschockten Angehörigen mussten vom Kriseninterventionsteam betreut werden.
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