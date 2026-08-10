62-Jähriger von umfallendem Baum tödlich getroffen

Zu schwer verletzt

Nachdem der Verunfallte aus dem Gefahrenbereich gebracht werden konnte, wurde umgehend mit den Reanimationsmaßnahmen gestartet. Doch die Verletzungen waren zu schwer, er verstarb noch an der Unglücksstelle. Die geschockten Angehörigen mussten vom Kriseninterventionsteam betreut werden.