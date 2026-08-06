Premiere an Linzer Uniklinik: Herz-OP mit Roboter

Es sind nur wenige Zentimeter, die den Unterschied machen. Statt den Brustkorb zu öffnen, arbeiten sich die Chirurgen durch vier kleine Zugänge zwischen den Rippen zum Herzen vor. Gesteuert werden die filigranen Instrumente dabei von einem Robotersystem – dirigiert von einem Herzchirurgen an einer Konsole. Genau diese Technik ist nun erstmals am Kepler Universitätsklinikum (KUK) in Linz bei zwei Bypass-Operationen erfolgreich eingesetzt worden. „Damit ist uns der Auftakt in ein neues Zeitalter der Schlüsselloch-Herzchirurgie am KUK gelungen“, sagt der renommierte Herzchirurg Prof. Andreas Zierer.