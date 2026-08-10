„Das war knapp“: Böser Sturz von Ski-Weltmeister

Drei WM-Titel und Bronze in Peking 2022

2017 wurde er in St. Moritz mit dem französischen Team Weltmeister, vier Jahre später holte er in Cortina d’Ampezzo sowohl im Riesentorlauf als auch im Parallelbewerb Gold. Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking gewann Faivre hinter Marco Odermatt zudem Riesentorlauf-Bronze.