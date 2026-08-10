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„Das war knapp“: Böser Sturz von Ski-Weltmeister

Ski Alpin
10.08.2026 07:24
Ski-Weltmeister Mathieu Faivre lag im Krankenhaus.
Ski-Weltmeister Mathieu Faivre lag im Krankenhaus.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/mathfaivre)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schock um Mathieu Faivre! Der dreifache Ski-Weltmeister hat sich bei einem schweren Fahrradunfall mehrere Knochenbrüche zugezogen. Der 34-Jährige meldete sich auf Instagram und zeigte auch sein völlig zerstörtes Rennrad.

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Wie genau Faivre zu Sturz kam, verriet der ehemalige Riesentorlauf-Spezialist nicht. „Brenzlige Situation und böser Unfall vor einigen Wochen“, schrieb der Franzose zu mehreren Bildern. Er habe sich dabei „ein paar Verletzungen und Knochenbrüche“ zugezogen.

Unter anderem erwischte es sein Schlüsselbein, auf den veröffentlichten Aufnahmen ist zudem sein rechter Unterschenkel bandagiert. Wie heftig der Aufprall gewesen sein dürfte, zeigt auch Faivres Rennrad: Dessen Rahmen wurde beim Unfall zerstört.

„Geduld und Rehabilitation“
Mittlerweile durfte der Franzose das Krankenhaus wieder verlassen. „Ich bin froh, dass ich in dieser Nacht wieder in meinem eigenen Bett schlafen konnte“, schrieb Faivre. Nun seien vor allem Geduld und Rehabilitation gefragt.

Erst im Oktober 2025 hatte der 34-Jährige seine Ski-Karriere beendet. In 127 Weltcup-Rennen gelangen ihm zwei Siege und insgesamt zehn Podestplätze. Seine größten Erfolge feierte Faivre allerdings bei Großereignissen.

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Drei WM-Titel und Bronze in Peking 2022
2017 wurde er in St. Moritz mit dem französischen Team Weltmeister, vier Jahre später holte er in Cortina d’Ampezzo sowohl im Riesentorlauf als auch im Parallelbewerb Gold. Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking gewann Faivre hinter Marco Odermatt zudem Riesentorlauf-Bronze.

Für den Franzosen ist es nicht die erste schwere Verletzung am Schlüsselbein. Bereits 2024 musste Faivre nach einem Trainingssturz operiert werden und seine damalige Saison vorzeitig beenden. Immerhin kann er sich nun in der Ski-Pension vollständig erholen.

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