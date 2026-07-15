Zendaya wird für „Odyssee“-Premiere zum sexy Engel

Was für ein himmlischer Premieren-Look! Am Dienstag feierte der Hollywood-Blockbuster „Die Odyssee“ in New York Premiere. Und Hingucker des Abends war wieder einmal Zendaya.
Zendaya hat den roten Teppich auch in New York wieder gerockt. Die Schauspielerin, die in dem Film-Epos von Christopher Nolan als Göttin Athene zu sehen sein wird, trug ein weißes, bodenlanges und schulterfreies Kleid des französischen Modehauses Matières Fécales in unschuldigem Weiß.
Wow-Dekolleté und Engelsflügel
Wobei Zendayas Look längst nicht unschuldig war – im Gegenteil: Die 29-Jährige ließ nicht nur ihre langen Beine hervorblitzen, das Designer-Kleid war auch am Dekolleté sehr offenherzig geschnitten.
Absolutes Highlight von Zendayas Look waren allerdings die großen Engelsflügel, die an ihrem Rücken befestigt waren. Was für ein Blickfang!
Wow-Look mit Tücken
Doch der himmlisch verführerische Look, den Zendaya mit einem langen Zopf, und Schmuck von Chopard kombinierte, hatte auch seine Tücken, wie Fotos der Premiere beweisen. Denn immer wieder musste Law Roach, Stylist der Hollywood-Schönheit, Hand anlegen und die langen Federn und die XXL-Schleppe des Kleids in Form bringen.
Doch Zendaya war natürlich nicht der einzige Stargast am Red Carpet in New York. Auch Anne Hathaway legte an diesem Abend wieder einen zauberhaften Auftritt hin.
Hathaway verriet Baby-Geheimnis
Die 44-Jährige hüllte ihren wachsenden Babybauch in ein Prada-Kleid mit weißem Plissee-Rock und silberglitzerndem Wickeltop. Ein Look, der einer griechischen Sagen-Heldin würdig war!
Vor der Premiere schaute Anne Hathaway übrigens in der Talkshow von Seth Meyers vorbei und verriet ein süßes Detail über ihre dritte Schwangerschaft.
So sei das Baby zwar geplant gewesen, aber: „Wir waren so schockiert, dass es geklappt hat. Wir wussten es, aber wir waren so schockiert, dass es so gekommen ist“, lachte Hathaway. Die Schwangerschaft sei ein „Buzzer Beater“, also ein Treffer in letzter Sekunde vor dem Abpfiff, scherzte die Schauspielerin weiter.
Hier gibt es noch mehr Bilder der New-York-Premiere von „Die Odyssee“ zum Durchklicken:
Film-Epos mit Matt Damon als Odysseus
In „Die Odysee“ erzählt Regisseur Christopher Nolan nach Homer die Geschichte von Odysseus (Matt Damon), der nach dem geschlagenen Trojanischen Krieg wieder zu seiner Frau Penelope (Anne Hathaway) zurückkehren möchte. Die Götter haben allerdings etwas dagegen, und so wird die Heimreise weit schwieriger und länger als gedacht.
Die Nymphe Kalypso (Charlize Theron) will ihn verführen, der Zyklop Polyphem (Bill Irwin) vertilgen und die Zauberin Circe (Samantha Morton) vernaschen. Odysseus Sohn Telemachos (Tom Holland) macht sich unterdessen auf eine gefährliche Reise, um seinen Vater zu retten. Der Film ist ab Donnerstag im Kino zu sehen.
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