Zendaya wird für „Odyssee“-Premiere zum sexy Engel

So sei das Baby zwar geplant gewesen, aber: „Wir waren so schockiert, dass es geklappt hat. Wir wussten es, aber wir waren so schockiert, dass es so gekommen ist“, lachte Hathaway. Die Schwangerschaft sei ein „Buzzer Beater“, also ein Treffer in letzter Sekunde vor dem Abpfiff, scherzte die Schauspielerin weiter.