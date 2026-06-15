Zendaya begeistert bei Liebes-Auftritt mit Holland

Sie sollen längst verheiratet sein, gemeinsame Auftritte von Zendaya und Tom Holland sind dennoch eine Seltenheit. Umso aufgeregter waren die Fans am Montag: Da zeigten sich die beiden Hollywoodstars anlässlich ihres Films „Spider Man: Brand New Day“ endlich wieder einmal Arm in Arm am Red Carpet!
Während Stars wie Dua Lipa und ihr frisch angetrauter Callum Turner oder Heidi Klum und Tom Kaulitz ihre Liebe gerne in der Öffentlichkeit zeigen, gehen es Zendaya und Tom Holland meistens lieber solo auf den Red Carpet.
Zendaya zeigt Bein
Doch die Fans dürfen sich freuen: Denn das schöne Hollywood-Pärchen ist seit Montag auf Promo-Tour für den neuen, gemeinsamen Film „Spider-Man: Brand New Day“.
Und schon der Termin in Madrid erfüllte alle Erwartungen. Denn nicht nur, dass Zendaya in ihrem Fransen-Kleid mit asymmetrischem Schnitt, das ihre langen Beine in toll in Szene setzte, einfach fantastisch aussah, legten die beiden auch einen Pärchen-Auftritt der Extraklasse hin.
Eine vertraute Umarmung, verliebte Blicke und immer wieder ein verschmitztes Lächeln: Dass zwischen den beiden die Chemie stimmt, ist nicht zu übersehen!
Zuletzt 2021 gemeinsam bei Premiere
Warum sich die beiden so wenig gemeinsam bei Promi-Veranstaltungen zeigen? Das verriet Holland kürzlich im Interview mit dem „GQ“-Magazin. Er vermeide es, mit seiner Liebsten über den Red Carpet zu gehen, „weil es nicht mein Moment ist, sondern ihr Moment. Und wenn wir zusammen gehen, geht es um uns.“
Der letzte gemeinsame große Red-Carpet-Auftritt von Zendaya und Tom Holland war übrigens Ende 2021 – damals für „Spider-Man: No Way Home“. Und damals machten die beiden auch ihre Beziehung offiziell.
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