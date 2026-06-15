Zendaya begeistert bei Liebes-Auftritt mit Holland

Zuletzt 2021 gemeinsam bei Premiere

Warum sich die beiden so wenig gemeinsam bei Promi-Veranstaltungen zeigen? Das verriet Holland kürzlich im Interview mit dem „GQ“-Magazin. Er vermeide es, mit seiner Liebsten über den Red Carpet zu gehen, „weil es nicht mein Moment ist, sondern ihr Moment. Und wenn wir zusammen gehen, geht es um uns.“