Mode-Hammer! Zendaya wird zur griechischen Göttin

Zendaya ist derzeit Dauergast am roten Teppich und sorgt ein ums andere Mal für eine Mega-Styling-Überraschung! Bei einem Fototermin am Wochenende in London verzauberte die 29-Jährige als griechische Göttin mit aufregendem Rücken-Dekolleté.
Dass Zendaya es liebt, mit dem sogenannten „Method Dressing“ zu spielen, ist längst kein Geheimnis mehr. Zeigte sie sich unlängst noch mit funkelndem Spinnennetz am Rücken zur Premiere des neuen „Spider-Man“-Streifens, taucht die Hollywood-Beauty aktuell modisch voll und ganz in ihren neuen Streifen „Die Odyssee“ ein.
Nackter Rücken und Mode-Rafinesse
Und sorgt auch hier wieder für einen absoluten Mode-Hammer! Denn beim Fototermin in London am Sonntag ließ Zendaya keinen Zweifel daran, dass sie im Film die griechische Göttin Athene verkörpert.
Der Look – ein absoluter Hingucker! Denn Zendaya schlüpfte in ein weißes Neckholder-Kleid, das nicht nur vorne, sondern auch hintenrum viel Haut freilegte. Das Rücken-Dekolleté des maßgefertigten Jacquemus-Dress reichte nämlich bis zum Ende des Rückens.
Ein weiteres Highlight des Looks war zudem die raffinierte Verbindung des weißen Stoffs am Rücken mit ihrem weißen Kopftuch. Eine perfekte Anspielung an die Silhouette einer antiken Göttin.
„Essence of Athena“
Dazu kombinierte Zendaya XXL-Ohrringe in Gold der Marke Baron London, die das Thema des Outfits perfekt aufgriffen. Weiße Louboutins machten das Styling perfekt.
Zendayas Stylist Law Roach, das Mastermind hinter Zendayas extravaganten Outfits, beschrieb den aktuellen Göttinnen-Style seiner Klientin als „Essence of Athena“ und bringt es damit auf den Punkt!
Hathaway setzte Beine in Szene
Neben Zendaya zog übrigens auch Anne Hathaway am Sonntag die Blicke auf sich. Die Schauspielerin, die derzeit mit ihrem dritten Kind schwanger ist, trug ebenfalls ein weißes Neckholder-Kleid, setzte allerdings auf die fließende Mini-Variante, unter der sie ihren Babybauch versteckte, und setzte dafür ihre tollen Beine in Szene.
Der Film mit Matt Damon in der titelgebenden Rolle des Odysseus kommt am 16. Juli in die Kinos. Neben Zendaya und Anne Hathaway werden in dem Streifen von Christopher Nolan unter anderem auch Lupita Nyong‘o, Tom Holland und Charlize Theron zu sehen sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.