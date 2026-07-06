Mode-Hammer! Zendaya wird zur griechischen Göttin

Hathaway setzte Beine in Szene

Neben Zendaya zog übrigens auch Anne Hathaway am Sonntag die Blicke auf sich. Die Schauspielerin, die derzeit mit ihrem dritten Kind schwanger ist, trug ebenfalls ein weißes Neckholder-Kleid, setzte allerdings auf die fließende Mini-Variante, unter der sie ihren Babybauch versteckte, und setzte dafür ihre tollen Beine in Szene.