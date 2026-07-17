The Vienna Chamber of Commerce President’s Wild Political Deal-Making

Walter Ruck describes politics as a game. A game of positions. Of mandates. Of loyalties. “You have to have your chips on the table at the right moment and ask, ‘What are they worth right now?’” says the president of the Vienna Chamber of Commerce, according to the transcript of a recording of a conversation lasting several hours around the turn of the year. This is the result of joint research by “Krone” and “profil.” One participant in the conversation confirms the meeting and the statements made by the controversial Chamber president as recorded in the transcript. Ruck’s spokesperson, however, states in general terms: “We cannot confirm these statements.”