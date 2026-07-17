Ruck Files, Part 1
The Vienna Chamber of Commerce President’s Wild Political Deal-Making
Between cronyism and aloofness: In an interview lasting several hours, the powerful President of the Vienna Chamber of Commerce, Walter Ruck, reveals how he made his son the top candidate. And what role he played in the appointment of former ÖVP leader Manfred Juraczka to the Economic Agency. A snapshot of the political scene.
Walter Ruck describes politics as a game. A game of positions. Of mandates. Of loyalties. “You have to have your chips on the table at the right moment and ask, ‘What are they worth right now?’” says the president of the Vienna Chamber of Commerce, according to the transcript of a recording of a conversation lasting several hours around the turn of the year. This is the result of joint research by “Krone” and “profil.” One participant in the conversation confirms the meeting and the statements made by the controversial Chamber president as recorded in the transcript. Ruck’s spokesperson, however, states in general terms: “We cannot confirm these statements.”
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