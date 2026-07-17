VW-Chef Blume stellt sich im August dem Personal

Kritik an bisheriger Information

Nun wurde bekannt, dass der Vorstandschef am 25. und 26. August vor die Belegschaft treten wird, gemeinsam mit Markenchef Thomas Schäfer. Er soll den Beschäftigten bei Betriebsversammlungen in Wolfsburg, Zwickau und Emden Rede und Antwort stehen. Technik-Konzernvorstand Thomas Schmall wird zudem Komponenten-Standorte übernehmen, Finanzvorstand Arno Antlitz die Zentrale der Nutzfahrzeug-Marke in Hannover. Im Vordergrund der zusätzlich anberaumten Versammlungen steht die bisherige Informationspolitik des Vorstands, an der vor allem der Betriebsrat viel Kritik äußerte. „Viel zu viel an dem Zukunftsplan weist noch große inhaltliche Lücken, Inkonsistenzen und Widersprüche auf“, hieß es kürzlich.