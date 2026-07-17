Kinder bekamen bei Testkauf Energydrink

„Unabhängig davon informieren wir unsere Gäste über den erhöhten Koffeingehalt des Produkts“, hieß es vonseiten des Unternehmens. Tatsächlich weist McDonald's auf seiner Website darauf hin, dass das Getränk Koffein und Taurin enthalte und daher für Kinder und Schwangere oder Stillende nicht empfohlen sei. Der Energydrink hat laut der Fast-Food-Kette einen Koffeingehalt von 31 Milligramm pro 100 Milliliter. Laut Foodwatch macht das bei einem handelsüblichen Becher rund 93 Milligramm Koffein, das ist mehr als in einer 250-Milliliter-Dose Red Bull.