Ohne Weiz geht es für Neubauer nicht

Gemeinsam mit Co-Pilotin Ursula Gaßner nimmt der Toyota-Pilot heute und morgen die 140,5 Sonderprüfungskilometer rund um die steirische Bezirkshauptstadt in Angriff. Dass der Bewerb für ihn weit mehr als nur ein weiterer Stopp im Kalender ist, hat mehrere Gründe: „Ich habe hier viele wirklich gute Freunde gefunden, unter anderem auch unter den Veranstaltern. Ein Rallyejahr ohne die Rallye Weiz ist für mich nicht wirklich denkbar.“ Neben den persönlichen Verbindungen ist es vor allem die Atmosphäre entlang der Wertungsprüfungen, die den 37-Jährigen immer wieder begeistert. Tausende Fans sorgen Jahr für Jahr für eine besondere Kulisse – und auch sportlich scheint ihm Weiz zu liegen. Nach dem jüngsten Erfolg im Murtal reist der Salzburger deshalb mit viel Selbstvertrauen an.