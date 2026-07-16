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Ohne Weiz geht es für Neubauer nicht

Salzburg: Sport-Nachrichten
16.07.2026 18:30
Motorsportler Hermann Neubauer und Co-Pilotin Ursula Gaßner treten mit dem Toyota GR Yaris ...
Motorsportler Hermann Neubauer und Co-Pilotin Ursula Gaßner treten mit dem Toyota GR Yaris Rally2 in der Steiermark an.(Bild: GEPA)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Der Motorsportler Hermann Neubauer geht bei seiner Lieblingsrallye an den Start. Der Lungauer jubelte in der Steiermark bisher fünfmal. Von Sonnenschein bis Gewittern scheint dort am Wochenende alles möglich.

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Der Sieg bei der Murtal-Rallye hätte kaum zu einem besseren Zeitpunkt kommen können. Denn nun wartet auf Motorsportler Hermann Neubauer jener Staatsmeisterschaftslauf, mit dem er wohl die schönsten Erinnerungen verbindet. Gleich fünfmal triumphierte der Lungauer bereits bei der Rallye Weiz – öfter als bei jedem anderen Bewerb der heimischen Meisterschaft.

Gemeinsam mit Co-Pilotin Ursula Gaßner nimmt der Toyota-Pilot heute und morgen die 140,5 Sonderprüfungskilometer rund um die steirische Bezirkshauptstadt in Angriff. Dass der Bewerb für ihn weit mehr als nur ein weiterer Stopp im Kalender ist, hat mehrere Gründe: „Ich habe hier viele wirklich gute Freunde gefunden, unter anderem auch unter den Veranstaltern. Ein Rallyejahr ohne die Rallye Weiz ist für mich nicht wirklich denkbar.“ Neben den persönlichen Verbindungen ist es vor allem die Atmosphäre entlang der Wertungsprüfungen, die den 37-Jährigen immer wieder begeistert. Tausende Fans sorgen Jahr für Jahr für eine besondere Kulisse – und auch sportlich scheint ihm Weiz zu liegen. Nach dem jüngsten Erfolg im Murtal reist der Salzburger deshalb mit viel Selbstvertrauen an.

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„Prüfungen liegen mir“
Leicht wird die Aufgabe dennoch nicht. Die Wetterprognosen versprechen einmal mehr wechselhafte Bedingungen – von Sonnenschein bis zu kräftigen Gewittern scheint alles möglich. Gerade diese Unberechenbarkeit gehört in Weiz fast schon zur Tradition. Neubauer sieht darin allerdings keinen Nachteil: „Die Sonderprüfungen liegen mir und mit den Wetterkapriolen komme ich meist gut klar. Wir werden alles geben und hoffen, dass wir am Ende möglichst um den Sieg kämpfen können.“

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