In Salzburg regiert ab sofort wieder die Kunst

Doch die neue Ära hat längst begonnen. Hinter den Kulissen feilt Interims-Intendantin Bergmann gerade an den letzten Details der Festspiele 2027 – vor allem im Schauspiel gab es da noch Lücken. Erst nach dem Sommer sollen die Weichen für die Zukunft des Festivals gestellt, Intendanz und Präsidium neu besetzt werden. Die personelle Gerüchteküche wird das nicht vom Brodeln abhalten.