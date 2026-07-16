Neuer Weg: Zwist um Erbe von Krebsforscher Greil

Die übrige Forschungstätigkeit wird neu organisiert. Das Krebszentrum (Cancer Cluster Salzburg), wo bisher Forscher von Uni Salzburg und Klinik aktiv waren, gibt es künftig so nicht mehr. Es wird im größeren Zusammenschluss aller Salzburger Unis im Bereich „Life Sciences“ (Lebenswissenschaften), der von Bund und Land finanziert wird, integriert. „Es hat ein Generationenwechsel stattgefunden. Aber das heißt nicht, dass jetzt alles zusammenbricht. Wir gehen mit den besten Köpfen und mit noch mehr Kraft voran“, so Co-Gründer Fritz Aberger.