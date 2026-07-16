Mit dem Helikopter direkt zum Zimmer im Luxushotel

Knapp bei Kasse sollte nicht sein, wer in diesem Sommer einen Besuch der Salzburger Festspiele plant. Zumindest, wenn man in einem der Luxushotels absteigen möchte. Rund 15.000 Euro müssen etwa für ein Zimmer im Rosewood Hotel Schloss Fusch eingerechnet werden – pro Nacht! Dafür bekommt man aber auch quasi ein neues Zuhause. Knapp 250 Quadratmeter sind die exklusiven Chalets mit Seeblick groß. Ein eigener Butler steht dafür 24 Stunden bereit. Auch ein eigener Garten mit Seezugang ist inkludiert.