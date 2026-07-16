Betrunkener Lenker fährt ungebremst auf Pkw auf

Ein schwer alkoholisierter Autofahrer hat am Mittwoch im Ortszentrum von Saalfelden einen Auffahrunfall verursacht. Der 44-Jährige krachte mit seinem Wagen auf ein stehendes Fahrzeug. Der Alkomattest brachte ein erschreckendes Ergebnis.
Ein Verkehrsunfall mit einem stark alkoholisierten Lenker hat sich am späten Mittwochnachmittag im Zentrum von Saalfelden ereignet. Ein 44-jähriger Pinzgauer fuhr mit seinem Auto auf einen Pkw auf, der vor einem Zebrastreifen angehalten hatte.
Die Lenkerin des vorderen Fahrzeugs hatte ihr Auto wegen des Schutzweges gestoppt. Der nachkommende 44-Jährige bemerkte dies offenbar zu spät und prallte ungebremst gegen das Heck des Wagens. Verletzt wurde dabei niemand, an den Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden.
Bei der Unfallaufnahme führten die Polizisten einen Alkomattest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,7 Promille. Dem Pinzgauer wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Er wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.
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