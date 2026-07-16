Alko-Sturz und getunter E-Scooter in Salzburg

Am Mittwochabend war ein 41-jähriger Salzburger gegen 21 Uhr im Stadtteil Leopoldskron mit seinem E-Scooter unterwegs, als er zu Sturz kam. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Unfallkrankenhaus gebracht. Ein Alkovortest verlief positiv, den anschließend geforderten Alkomattest verweigerte der 41-Jährige.