Noch vor Eröffnung Figuren über Nacht verschwunden

Die kleinen, goldenen Skulpturen springen Besuchern des Mirabellgartens gleich ins Auge. Eifrig werden mit den 320 Mini-Mozarts, die dort offiziell seit Mittwoch zu sehen sind, Fotos gemacht. Und ja, der eine oder andere Besucher kann sich auch nicht verkneifen, die Mozart-Minis anzustupsen – und sogar noch mehr!