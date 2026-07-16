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Mini-Mozarts geklaut

Noch vor Eröffnung Figuren über Nacht verschwunden

Kultur
16.07.2026 12:00
Künstler Ottmar Hörl rechnet fest damit, dass noch weitere Skulpturen abhanden kommen.
Künstler Ottmar Hörl rechnet fest damit, dass noch weitere Skulpturen abhanden kommen.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Die kleinen, goldenen Skulpturen springen Besuchern des Mirabellgartens gleich ins Auge. Eifrig werden mit den 320 Mini-Mozarts, die dort offiziell seit Mittwoch zu sehen sind, Fotos gemacht. Und ja, der eine oder andere Besucher kann sich auch nicht verkneifen, die Mozart-Minis anzustupsen – und sogar noch mehr!

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„Über Nacht sind schon zwei verschwunden“, erzählt Künstler Ottmar Hörl. Erzürnt ist er darüber nicht. Im Gegenteil: „Ich gehe davon aus, dass noch weitere verschwinden werden.“ Wenn auch die Tore des Gartens über Nacht zugesperrt werden, sei das keine Garantie.

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Die Stiftung Mozarteum will Mozart damit auch außerhalb der Museen erlebbar machen. 

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