Diese Hürden erschweren Altbau-Sanierung

„Sanieren statt demolieren“, dieses Motto liegt in der Bauwirtschaft im Trend. Immer öfter sollen alte Mauern erhalten werden, um Rohstoffe und Geld zu sparen. Wird der Erhalt alter Mauern aber nur halbherzig umgesetzt, drohen neue Probleme. Die „Krone“ berichtete zuletzt über zahlreiche Herausforderungen, mit denen die Mieter im ehemaligen Seniorenwohnhaus Nonntal zu kämpfen haben.