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Wie vor 100 Jahren

Dorfmuseum Mönchhof lädt zum Handwerkstag ein

Burgenland
16.07.2026 13:00
Besonders begehrt sind Brot und Gebäck vom Bäcker.
Besonders begehrt sind Brot und Gebäck vom Bäcker.(Bild: Reinhard Rovny)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Wie haben die alten Meister früher gearbeitet? Mit welchen Mitteln wurden zu Zeiten der Ugroßeltern und Großeltern zum Beispiel Hüte gemacht? Im Dorfmuseum gibt’s die Antwort!

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Das Dorfmuseum in Mönchhof ist wie ein Schritt zurück in der Zeit. Josef „Pepo“ Haubenwallner hat hier „Volkskultur pur“ geschaffen, indem er überall am Heideboden Häuser abgetragen und bei sich zu Hause in Mönchhof wieder errichtet hat.

So findet man zum Beispiel eine alte Schule, einen Bäcker, Fleischer, Schmied und noch vieles, vieles mehr. Rund 35 Gebäude sind es, die dem Gast die Zeitreise ermöglichen.

Pepo und Christine Haubenwallner (li.) freuen sich auf viele Gäste.
Pepo und Christine Haubenwallner (li.) freuen sich auf viele Gäste.(Bild: Charlotte Titz)

Hier können die Museumsgäste in die Häuser eintreten, in den Räumen verweilen, in Erinnerungen schwelgen oder ganz einfach nur die Atmosphäre auf sich wirken lassen. Die ehemals kleine Privatsammlung von Josef Haubenwallner ist in den vergangenen 30 Jahren zu einem großen regionalen Freilichtmuseum ausgebaut worden.

Egal ob Hutmacher oder andere Handwerker: Den Gästen wird einiges geboten!
Egal ob Hutmacher oder andere Handwerker: Den Gästen wird einiges geboten!(Bild: Titz)

Es gibt Einblick in die dörflichen Alltage und das bäuerliche Leben im Heideboden ab der Zeit um 1890 bis in die 1960er Jahre. Dann erfolgten die großen sozio-ökonomischen Veränderungen, und die „Hoadbauern“ suchten und fanden den Anschluss an die „neue, moderne Zeit“. An einem Tag im Jahr ist das besonders spannend – am Handwerkstag!

Da nämlich werden die Geschäfte und Werkstätten lebendig und die alten Meister zeigen, wie zu damaligen Zeiten gearbeitet wurde!

Wenn Werkstätten und Läden „aufwachen“ 
Heuer ist es am 26. Juli so weit. „Wir starten um 10 Uhr mit einer Messe in der Museumskirche, die von der Männer Schola und der Bläsergruppe des Musikvereins Frauenkirchen würdig umrahmt wird“, erzählt Museumsvater Pepo Haubenwallner. Ab 11 Uhr gibt es dann einen Frühschoppen mit den „Seewinkler Dorfmusikanten“, sowie Rundfahrt für Kinder mit einem Jeep, Geschichtenerzählungen für Kinder im Afrikazelt, Kinovorführungen und Kellersingen im Weinkeller mit der „Dorfmusi-Banda“. Ab 16 Uhr spielt die D´Original Sautanz-Musi. „Besonders beliebt ist auch der Museumsdorftrommler, der über das Programm informiert. Wir hoffen auf gutes Wetter und freuen uns auf viele Gäste“, so die Familie Haubenwallner.

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