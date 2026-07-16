Dorfmuseum Mönchhof lädt zum Handwerkstag ein

Wenn Werkstätten und Läden „aufwachen“

Heuer ist es am 26. Juli so weit. „Wir starten um 10 Uhr mit einer Messe in der Museumskirche, die von der Männer Schola und der Bläsergruppe des Musikvereins Frauenkirchen würdig umrahmt wird“, erzählt Museumsvater Pepo Haubenwallner. Ab 11 Uhr gibt es dann einen Frühschoppen mit den „Seewinkler Dorfmusikanten“, sowie Rundfahrt für Kinder mit einem Jeep, Geschichtenerzählungen für Kinder im Afrikazelt, Kinovorführungen und Kellersingen im Weinkeller mit der „Dorfmusi-Banda“. Ab 16 Uhr spielt die D´Original Sautanz-Musi. „Besonders beliebt ist auch der Museumsdorftrommler, der über das Programm informiert. Wir hoffen auf gutes Wetter und freuen uns auf viele Gäste“, so die Familie Haubenwallner.