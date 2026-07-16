Watschen mit Konsequenzen nach einem Po-Grapscher

Und es hagelte Schläge

„Auf einmal hatte ich eine Hand an der Gurgel“, meint der Angeklagte. „Du greifst meine Tochter nicht mehr an“, habe der Vater gesagt. „Ich wäre beinahe bewusstlos geworden. Ich zwickte und kratzte und schlug ihm zweimal mit der Faust auf den Kopf.“ Die Version aus der anderen Sicht: „Wenn ich gewusst hätte, dass der da drinnen ist, wäre ich nicht hineingegangen. Er hat nur gesagt ,ich hau‘ dir gleich in die Gosch’n!’, und da hagelte es schon die ersten Schläge.“