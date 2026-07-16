Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Eisenstadt

Watschen mit Konsequenzen nach einem Po-Grapscher

Burgenland
16.07.2026 16:45
Ein Vorfall, mehrere Versionen: Der Prozess am Landesgericht Eisenstadt geht in die ...
Ein Vorfall, mehrere Versionen: Der Prozess am Landesgericht Eisenstadt geht in die Verlängerung.(Bild: Harald Schume)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Auf einem Kirtag soll ein 59-Jähriger einer jungen Frau auf den Hintern gegriffen und den protestierenden Vater geschlagen haben. Letzterer ist ein hochrangiger Polizeibeamter im Burgenland.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es könne durchaus sein, „dass ich die Frau auf dem Weg zur Toilette beim Durchschlängeln an der Hüfte berührt habe“, sagt der 59-Jährige beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt, wo er sich wegen sexueller Belästigung und versuchter schwerer Körperverletzung zu verantworten hat. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Auf diesem Kirtag im Bezirk Eisenstadt „spürte ich einen kräftigen Grapscher am Gesäß“, erklärt die 35-Jährige. „So richtig fest. Die Hand blieb dort, ich drehte mich um und sagte: Was soll das? Hör‘ auf damit!“ Daraufhin soll sie vom Angeklagten als „Schlampe“ bezeichnet worden sein. „Er sagte: Halt‘ die Gosch‘n.“

Wiedersehen am Pissoir
Unter Tränen erstattete die Frau ihrem Vater Bericht. Der stellte den Burgenländer prompt zur Rede. „Er legte mir amikal den Arm auf die Schulter und sagte: Was willst?“, so der Zeuge, der rund eine Stunde später am Pissoir erneut auf den mutmaßlichen Po-Grapscher traf. Nun gehen die Erinnerungen meilenweit auseinander.

Und es hagelte Schläge
„Auf einmal hatte ich eine Hand an der Gurgel“, meint der Angeklagte. „Du greifst meine Tochter nicht mehr an“, habe der Vater gesagt. „Ich wäre beinahe bewusstlos geworden. Ich zwickte und kratzte und schlug ihm zweimal mit der Faust auf den Kopf.“ Die Version aus der anderen Sicht: „Wenn ich gewusst hätte, dass der da drinnen ist, wäre ich nicht hineingegangen. Er hat nur gesagt ,ich hau‘ dir gleich in die Gosch’n!’, und da hagelte es schon die ersten Schläge.“

„Ich bin lange im Geschäft“
Die Aussagen des mutmaßlichen Opfers, das die WC-Anlage mit blutverschmiertem Gesicht verließ, bezeichnet der Angeklagte vor Gericht als „richtigen Lügenbericht“. Der Vater wiederum, wie sich herausstellt, ein hoher Polizeibeamter im Land, gibt zu Protokoll: „Ich bin lange im Geschäft, Frau Rat. Ich wurde bewusst geschlagen.“

Der Prozess wird vertagt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
16.07.2026 16:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
20° / 29°
Symbol stark bewölkt
Güssing
20° / 30°
Symbol einzelne Regenschauer
Mattersburg
19° / 30°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
20° / 30°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
20° / 29°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Influencerin packt aus
Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
154.596 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
132.959 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Forum
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
114.925 mal gelesen
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1502 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
793 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Kolumnen
NEOS: Wo unbequeme Meinungen keinen Platz haben
761 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger übernahm – und schlug Matthias Strolz die Tür vor der Nase zu.
Mehr Burgenland
Wie vor 100 Jahren
Dorfmuseum Mönchhof lädt zum Handwerkstag ein
Musik und Kultur
Jetzt gehört die Friedensburg wieder den Besuchern
Touren, Schulungen
So aktiv sind die Landtagsparteien im Sommer
Nach Kehlkopf-OP
Bei Opernpremiere: So lief Doskozils 1. Auftritt
Zu Geringe Erträge
Landwirtschaftskammer hat Sorgen um Getreidebauern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf