Watschen mit Konsequenzen nach einem Po-Grapscher

Auf einem Kirtag soll ein 59-Jähriger einer jungen Frau auf den Hintern gegriffen und den protestierenden Vater geschlagen haben. Letzterer ist ein hochrangiger Polizeibeamter im Burgenland.
Es könne durchaus sein, „dass ich die Frau auf dem Weg zur Toilette beim Durchschlängeln an der Hüfte berührt habe“, sagt der 59-Jährige beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt, wo er sich wegen sexueller Belästigung und versuchter schwerer Körperverletzung zu verantworten hat. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Auf diesem Kirtag im Bezirk Eisenstadt „spürte ich einen kräftigen Grapscher am Gesäß“, erklärt die 35-Jährige. „So richtig fest. Die Hand blieb dort, ich drehte mich um und sagte: Was soll das? Hör‘ auf damit!“ Daraufhin soll sie vom Angeklagten als „Schlampe“ bezeichnet worden sein. „Er sagte: Halt‘ die Gosch‘n.“
Wiedersehen am Pissoir
Unter Tränen erstattete die Frau ihrem Vater Bericht. Der stellte den Burgenländer prompt zur Rede. „Er legte mir amikal den Arm auf die Schulter und sagte: Was willst?“, so der Zeuge, der rund eine Stunde später am Pissoir erneut auf den mutmaßlichen Po-Grapscher traf. Nun gehen die Erinnerungen meilenweit auseinander.
Und es hagelte Schläge
„Auf einmal hatte ich eine Hand an der Gurgel“, meint der Angeklagte. „Du greifst meine Tochter nicht mehr an“, habe der Vater gesagt. „Ich wäre beinahe bewusstlos geworden. Ich zwickte und kratzte und schlug ihm zweimal mit der Faust auf den Kopf.“ Die Version aus der anderen Sicht: „Wenn ich gewusst hätte, dass der da drinnen ist, wäre ich nicht hineingegangen. Er hat nur gesagt ,ich hau‘ dir gleich in die Gosch’n!’, und da hagelte es schon die ersten Schläge.“
„Ich bin lange im Geschäft“
Die Aussagen des mutmaßlichen Opfers, das die WC-Anlage mit blutverschmiertem Gesicht verließ, bezeichnet der Angeklagte vor Gericht als „richtigen Lügenbericht“. Der Vater wiederum, wie sich herausstellt, ein hoher Polizeibeamter im Land, gibt zu Protokoll: „Ich bin lange im Geschäft, Frau Rat. Ich wurde bewusst geschlagen.“
Der Prozess wird vertagt.
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