Weiter Sorge wegen Asbestverdacht bei Güterweg

Laut einem Gutachten, das der „Krone“ vorliegt, ist der dortige Schotter mit Asbest belastet. Die untersuchte Probe enthält Amphibolasbest, der Anteil wird mit 50 Prozent der Masse angegeben. Erstellt hat das Gutachten ein Wiener Ziviltechniker-Büro, offenbar auf privaten Auftrag. Auch eine geschotterte, private Hauseinfahrt wurde dabei untersucht, hier stellte der Ziviltechniker ebenfalls eine Asbestbelastung fest. „Bei der rasterelektronenmikroskopischen Abbildung finden sich asbesttypische Faserverteilungen“, steht im Bericht zu beiden Proben.