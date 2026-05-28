Ist Asbestbelastung doch geringer als gedacht?

Hinsichtlich der Ergebnisse der Asbest-Messungen in den vier gesperrten Steinbrüchen heißt es aktuell weiter warten. Unter der Hand wird jetzt allerdings gemunkelt, dass die Auswertungen ein eindeutiges Bild zeichnen sollen: Die in den Steinbrüchen festgestellten Asbest-Werte sollen im minimalen Bereich liegen, berichtet ein Insider. Sollte sich das bewahrheiten, wäre das eine massive Erleichterung für die Steinbruch-Betreiber, welche in weiterer Folge vielleicht wieder einen Probebetrieb starten könnten.