Ist Asbestbelastung doch geringer als gedacht?

Die Messergebnisse für die Steinbrüche stehen noch aus. Doch laut Insider sollen diese nur eine minimale Belastung ergeben haben.
Hinsichtlich der Ergebnisse der Asbest-Messungen in den vier gesperrten Steinbrüchen heißt es aktuell weiter warten. Unter der Hand wird jetzt allerdings gemunkelt, dass die Auswertungen ein eindeutiges Bild zeichnen sollen: Die in den Steinbrüchen festgestellten Asbest-Werte sollen im minimalen Bereich liegen, berichtet ein Insider. Sollte sich das bewahrheiten, wäre das eine massive Erleichterung für die Steinbruch-Betreiber, welche in weiterer Folge vielleicht wieder einen Probebetrieb starten könnten.
Schadensersatzforderungen
Gleichzeitig hätte ein solches Ergebnis wohl auch ein rechtliches Nachspiel – ganz besonders im Hinblick auf mögliche Schadensersatzforderungen. Ob dem wirklich so ist, wird aber erst das offiziell bestätigte Ergebnis zeigen.
Brief an Politiker und Bürger
Bis dahin wollen die Steinbruch-Betreiber – als ARGE Naturgestein – nicht untätig bleiben. Sie haben sich nun in einem offenen Brief an Abgeordnete, Bürgermeister, Partnerbetriebe und Kunden gewandt, um ihnen „Hilfe und Aufklärung“ beim Thema Asbest anzubieten. Aktuell würden „Aktivisten und Trittbrettfahrer quer durchs Land ziehen, um Unternehmen, Gemeinden oder Privatpersonen weiterhin aktiv zu verunsichern“, heißt es. „windige Labors und vermeintliche Experten“ hätten darin ein neues Geschäftsmodell entdeckt. Dem wolle man mit Fakten entgegentreten.
Erneute Kritik an Greenpeace
„Kontaktieren Sie uns. Wir kommen zu Ihnen und können die Thematik vor Ort faktisch prüfen sowie wissenschaftlich erläutern“, wird mitgeteilt. Man werde sich jeden Fall persönlich anschauen und stehe auch der Bevölkerung direkt Rede und Antwort. Greenpeace wirft die ARGE hingegen vor, im Burgenland ein „dankbares Experimentierfeld“ gefunden zu haben.
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