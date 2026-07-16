Im Wirtshaus rollt der Ball immer noch viel runder

Interessanter wird’s da schon am Sonntag, wenn einander um 21 Uhr Lionel Messi, zehn weitere Argentinier und ein genialer Haufen Spanier gegenübertreten, um den Champion in der größten Sportart der Welt zu ermitteln. Wo schauen? Allein daheim, mit Steaks und Tapas? Oder doch unter die Leute gehen, um das Spektakel gemeinsam statt einsam zu erleben?