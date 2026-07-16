Im Wirtshaus rollt der Ball immer noch viel runder

Wie auch beim tollen Event in Mörbisch zu bemerken war, verfolgten viele Burgenländer die Fußball-WM in der Öffentlichkeit. Immer mehr Gastwirte bieten Public Viewing an – wo schauen wir das Finale Argentinien gegen Spanien?
Lieber am Samstag Traumschiff oder Bergdoktor anschauen als ab 23 Uhr das Match „Wer ist der bessere Verlierer“ zwischen England und Frankreich, bei dem es um einen dritten WM-Platz geht, der den Ersatzmannschaften herzlich egal sein wird. Obwohl: Haben Sie auf Kane, Bellingham oder ein paar Franzosen als Torschützenkönig gewettet?
Interessanter wird’s da schon am Sonntag, wenn einander um 21 Uhr Lionel Messi, zehn weitere Argentinier und ein genialer Haufen Spanier gegenübertreten, um den Champion in der größten Sportart der Welt zu ermitteln. Wo schauen? Allein daheim, mit Steaks und Tapas? Oder doch unter die Leute gehen, um das Spektakel gemeinsam statt einsam zu erleben?
„Public Viewing sorgt durchaus für zusätzliche Frequenz in der Gastronomie. Fußballbegeisterte verfolgen die Spiele gerne gemeinsam in geselliger Atmosphäre, anstatt allein zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen“, sagt Matthias Mirth, Spartenobmann für Tourismus und Freizeit von der Wirtschaftskammer Burgenland. „Allerdings waren diesmal viele Anstoßzeiten nicht immer ideal mit den regulären Öffnungszeiten unserer Betriebe vereinbar.“
Ein lauer Sommerabend, ein kühles Getränk und ein spannendes Match mit den besten Mannschaften der Welt – mehr braucht es oft nicht für einen gelungenen Abend.
Bild: WKO Burgenland
Trotzdem zeige sich laut Mirth: „Ein lauer Sommerabend, ein kühles Getränk und ein spannendes Match mit den besten Mannschaften der Welt – mehr braucht es oft nicht für einen gelungenen Abend.“ Gerade diese Kombination mache Public Viewing für viele Gäste attraktiv und biete den burgenländischen Wirten die Möglichkeit, zusätzliche Besucher in ihren Betrieben willkommen zu heißen.
Und wo schauen Sie? Wer sperrt Sonntagabend zum geselligen Beisammensein auf? Bitte auf Facebook an „Krone Burgenland“. Feiern wir gemeinsam!
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