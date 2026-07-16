Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WM-Finale am Sonntag

Im Wirtshaus rollt der Ball immer noch viel runder

Burgenland
16.07.2026 19:00
Lasset uns einfach Spaß haben, auch wenn Österreich am Sonntag nicht mit von der Partie ist.
Lasset uns einfach Spaß haben, auch wenn Österreich am Sonntag nicht mit von der Partie ist.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Wie auch beim tollen Event in Mörbisch zu bemerken war, verfolgten viele Burgenländer die Fußball-WM in der Öffentlichkeit. Immer mehr Gastwirte bieten Public Viewing an – wo schauen wir das Finale Argentinien gegen Spanien?

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Lieber am Samstag Traumschiff oder Bergdoktor anschauen als ab 23 Uhr das Match „Wer ist der bessere Verlierer“ zwischen England und Frankreich, bei dem es um einen dritten WM-Platz geht, der den Ersatzmannschaften herzlich egal sein wird. Obwohl: Haben Sie auf Kane, Bellingham oder ein paar Franzosen als Torschützenkönig gewettet?

Interessanter wird’s da schon am Sonntag, wenn einander um 21 Uhr Lionel Messi, zehn weitere Argentinier und ein genialer Haufen Spanier gegenübertreten, um den Champion in der größten Sportart der Welt zu ermitteln. Wo schauen? Allein daheim, mit Steaks und Tapas? Oder doch unter die Leute gehen, um das Spektakel gemeinsam statt einsam zu erleben?

Das Argentinien-Match: Auf der Seebühne Mörbisch wurde am 22. Juni ein Fußball-Theater ...
Das Argentinien-Match: Auf der Seebühne Mörbisch wurde am 22. Juni ein Fußball-Theater aufgeführt.(Bild: Imre Antal)

„Public Viewing sorgt durchaus für zusätzliche Frequenz in der Gastronomie. Fußballbegeisterte verfolgen die Spiele gerne gemeinsam in geselliger Atmosphäre, anstatt allein zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen“, sagt Matthias Mirth, Spartenobmann für Tourismus und Freizeit von der Wirtschaftskammer Burgenland. „Allerdings waren diesmal viele Anstoßzeiten nicht immer ideal mit den regulären Öffnungszeiten unserer Betriebe vereinbar.“

Zitat Icon

Ein lauer Sommerabend, ein kühles Getränk und ein spannendes Match mit den besten Mannschaften der Welt – mehr braucht es oft nicht für einen gelungenen Abend.

Bild: WKO Burgenland

Trotzdem zeige sich laut Mirth: „Ein lauer Sommerabend, ein kühles Getränk und ein spannendes Match mit den besten Mannschaften der Welt – mehr braucht es oft nicht für einen gelungenen Abend.“ Gerade diese Kombination mache Public Viewing für viele Gäste attraktiv und biete den burgenländischen Wirten die Möglichkeit, zusätzliche Besucher in ihren Betrieben willkommen zu heißen.

Und wo schauen Sie? Wer sperrt Sonntagabend zum geselligen Beisammensein auf? Bitte auf Facebook an „Krone Burgenland“. Feiern wir gemeinsam!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
16.07.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
20° / 31°
Symbol stark bewölkt
Güssing
20° / 31°
Symbol einzelne Regenschauer
Mattersburg
19° / 31°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
20° / 30°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
20° / 29°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Influencerin packt aus
Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
155.571 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
134.303 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Forum
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
115.869 mal gelesen
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1509 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
793 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Kolumnen
NEOS: Wo unbequeme Meinungen keinen Platz haben
761 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger übernahm – und schlug Matthias Strolz die Tür vor der Nase zu.
Mehr Burgenland
Prozess in Eisenstadt
Watschen mit Konsequenzen nach einem Po-Grapscher
Wie vor 100 Jahren
Dorfmuseum Mönchhof lädt zum Handwerkstag ein
Musik und Kultur
Jetzt gehört die Friedensburg wieder den Besuchern
Touren, Schulungen
So aktiv sind die Landtagsparteien im Sommer
Nach Kehlkopf-OP
Bei Opernpremiere: So lief Doskozils 1. Auftritt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf