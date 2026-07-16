Jetzt gehört die Friedensburg wieder den Besuchern

Willkommene Abkühlung an heißen Tagen

KBB-Geschäftsführerin Claudia Priber sieht gerade den Reiz im Zusammenspiel von Geschichte und Gegenwart: „Die Burgräume erzählen die Geschichten von Rittern, Herrschern, Handwerkern und vom Alltag vergangener Jahrhunderte. Interaktive Stationen, Führungen und wechselnde Ausstellungen sorgen dafür, dass sowohl Erwachsene als auch Kinder auf ihre Kosten kommen.“ Gerade an heißen Sommertagen hätten die meterdicken Mauern noch einen weiteren Vorteil: „Auch ohne Klimaanlage bleibt es im Inneren angenehm kühl.“