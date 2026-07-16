Jetzt gehört die Friedensburg wieder den Besuchern

Das internationale Friedensforum ist vorbei. Auf Burg Schlaining starten Ausstellungen, Konzerte und das Sommerprogramm.
Noch vor wenigen Tagen stand die Friedensburg Schlaining im Mittelpunkt der internationalen Friedenspolitik. Rund 300 Vertreter aus mehr als 40 Nationen diskutierten beim Austrian Forum for Peace über Diplomatie, Konfliktlösung und internationale Zusammenarbeit. Jetzt sind die Delegationen abgereist und die Burg gehört wieder den Besuchern.
Hinter den historischen Mauern warten derzeit gleich zwei Sonderausstellungen: „80 Jahre Rotes Kreuz Burgenland“ zeichnet die Entwicklung der Hilfsorganisation von ihren Anfängen bis zu internationalen Einsätzen nach. „Blech mit Herz“ widmet sich der Geschichte der Blasmusik im Burgenland und den Menschen, die diese Tradition bis heute prägen.
Willkommene Abkühlung an heißen Tagen
KBB-Geschäftsführerin Claudia Priber sieht gerade den Reiz im Zusammenspiel von Geschichte und Gegenwart: „Die Burgräume erzählen die Geschichten von Rittern, Herrschern, Handwerkern und vom Alltag vergangener Jahrhunderte. Interaktive Stationen, Führungen und wechselnde Ausstellungen sorgen dafür, dass sowohl Erwachsene als auch Kinder auf ihre Kosten kommen.“ Gerade an heißen Sommertagen hätten die meterdicken Mauern noch einen weiteren Vorteil: „Auch ohne Klimaanlage bleibt es im Inneren angenehm kühl.“
Von 23. bis 26. Juli steht mit dem „Blues & More Festival“ übrigens der nächste musikalische Höhepunkt auf dem Programm.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.