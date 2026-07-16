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Jetzt gehört die Friedensburg wieder den Besuchern

Burgenland
16.07.2026 11:00
Coole, dicke Mauern: Die Friedensburg Schlaining.
Coole, dicke Mauern: Die Friedensburg Schlaining.(Bild: Andi Hafenscher)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Das internationale Friedensforum ist vorbei. Auf Burg Schlaining starten Ausstellungen, Konzerte und das Sommerprogramm.

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Noch vor wenigen Tagen stand die Friedensburg Schlaining im Mittelpunkt der internationalen Friedenspolitik. Rund 300 Vertreter aus mehr als 40 Nationen diskutierten beim Austrian Forum for Peace über Diplomatie, Konfliktlösung und internationale Zusammenarbeit. Jetzt sind die Delegationen abgereist und die Burg gehört wieder den Besuchern.

Seit April empfängt der Burgladen seine Gäste (l.)
Seit April empfängt der Burgladen seine Gäste (l.)(Bild: Andi Hafenscher)

 Hinter den historischen Mauern warten derzeit gleich zwei Sonderausstellungen: „80 Jahre Rotes Kreuz Burgenland“ zeichnet die Entwicklung der Hilfsorganisation von ihren Anfängen bis zu internationalen Einsätzen nach. „Blech mit Herz“ widmet sich der Geschichte der Blasmusik im Burgenland und den Menschen, die diese Tradition bis heute prägen.

Willkommene Abkühlung an heißen Tagen
KBB-Geschäftsführerin Claudia Priber sieht gerade den Reiz im Zusammenspiel von Geschichte und Gegenwart: „Die Burgräume erzählen die Geschichten von Rittern, Herrschern, Handwerkern und vom Alltag vergangener Jahrhunderte. Interaktive Stationen, Führungen und wechselnde Ausstellungen sorgen dafür, dass sowohl Erwachsene als auch Kinder auf ihre Kosten kommen.“ Gerade an heißen Sommertagen hätten die meterdicken Mauern noch einen weiteren Vorteil: „Auch ohne Klimaanlage bleibt es im Inneren angenehm kühl.“

Von 23. bis 26. Juli steht mit dem „Blues & More Festival“ übrigens der nächste musikalische Höhepunkt auf dem Programm.

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