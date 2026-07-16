Böser Massensturz! Merlier gewinnt im Sprint

Insgesamt war es für Merlier der bereits sechste Tageserfolg bei der Frankreich-Rundfahrt. Wie er überstanden auch die Klassementstars um den überlegenen Spitzenreiter Tadej Pogacar das sturzbeeinträchtigte Finale unbeschadet. Bevor es am Wochenende in die nächsten Gebirgsetappen geht, wartet am Freitag zwischen Dole und Belfort ein 206-km-Teilstück mit einer Erstkategorie-Bergwertung in der Schlussphase.