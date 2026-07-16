Aurora Ramazzotti sendet Nackt-Grüße aus Honeymoon

Aurora heizt Fans mit Schattenfoto ein

„Durch die Augen von Goffredo Cerza“, schrieb Ramazzotti in ihren Instagram-Storys und veröffentlichte ein Foto, das sie im Gegenlicht an eine Terrassentür gelehnt zeigt. Im Hintergrund erstreckt sich nicht nur der private Pool, sondern auch das türkisblaue Meer, das in den azurblauen Himmel übergeht.