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Hui, ganz schön heiß!

Aurora Ramazzotti sendet Nackt-Grüße aus Honeymoon

Society International
16.07.2026 18:00
Nach der Hochzeit auf Sizilien genießen Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza ihren Honeymoon. ...
Nach der Hochzeit auf Sizilien genießen Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza ihren Honeymoon. Und die 29-Jährige hat eine heiße Überraschung für die Fans parat.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/therealauroragram)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Hui, in den Flitterwochen von Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza geht es offensichtlich ziemlich heiß – und nackig – zu! Das jedenfalls lässt ein Foto erahnen, das die frisch verheiratete Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti jetzt in ihren Instagram-Storys veröffentlichte.

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Wo genau Ramazzotti und Cerza ihren Honeymoon verbringen, das verriet die 29-Jährige ihren Fans bislang nicht. Dafür beglückte sie ihre Anhänger jetzt mit einem Schnappschuss, der nicht aufregender sein könnte.

Aurora heizt Fans mit Schattenfoto ein
„Durch die Augen von Goffredo Cerza“, schrieb Ramazzotti in ihren Instagram-Storys und veröffentlichte ein Foto, das sie im Gegenlicht an eine Terrassentür gelehnt zeigt. Im Hintergrund erstreckt sich nicht nur der private Pool, sondern auch das türkisblaue Meer, das in den azurblauen Himmel übergeht.

(Bild: instagram.com/therealauroragram)

Zwar sieht man nur die Umrisse der Promi-Tochter, dennoch wird klar: Zumindest auf das Bikini-Oberteil hat Aurora für diesen Schnappschuss verzichtet. Wow, ganz schön heiß!

Traumhochzeit endete im Chaos
Wie es also scheint, genießen Aurora und Goffredo ihr frisches Ehe-Glück endlich in vollen Zügen. Anfang Juli gaben sich die beiden auf Sizilien das Jawort, Papa Eros führte seine bildhübsche Tochter zum Altar, während Mama Michelle mehrere Freundentränchen vergoss.

Doch die Traumhochzeit wurde am Ende von einem riesengroßen Chaos überschattet: Gecancelte Flüge – einerseits wegen eines Streiks in Italien, andererseits wegen des Ausbruchs des Ätna auf Sizilien – machten die Heimreise für die Hochzeitsgäste zur Odyssee.

Auf Instagram teilte Aurora Ramazzotti nach ihrer Hochzeit zahlreiche Schnappschüsse. Hier können Sie sich durch die Bildergalerie klicken:

Und Aurora? Die bewies Galgenhumor und schrieb auf Instagram mit einem Augenzwinkern: „Eines ist sicher: Dieses Wochenende werden wir nie vergessen.“

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Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza sind seit 2017 ein Paar, der gemeinsame Sohn Cesare kam im März 2023 zur Welt.

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