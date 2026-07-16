So wird Ihr Abend: Neue Gewitter im Anmarsch

Wer den Donnerstagabend noch im Freien ausklingen lassen möchte, sollte vorsichtshalber einen Blick auf den Himmel werfen. Zwar bleibt es in Österreich vielerorts lange freundlich und sommerlich warm, zwischen Kärnten und dem Waldviertel sowie rund um den Wienerwald können aber einzelne Schauer oder Gewitter durchziehen.
In der Nacht auf Freitag beruhigt sich das Wetter weitgehend. Meist bleibt es trocken und nur wenige Wolken ziehen über Österreich hinweg. Wer bei offenem Fenster schlafen möchte, darf sich dabei auf etwas angenehmere Luft freuen. Die Temperaturen sinken je nach Region auf rund 13 bis 20 Grad.
Wo genau es nass wird, zeigt unsere interaktive Regenkarte. Einfach Postleitzahl eingeben und nachsehen, ob der Regenschirm am Abend noch gebraucht wird:
Freitag eher unbeständig
Am Freitag scheint zunächst noch häufig die Sonne. Im Westen werden die Wolken jedoch schon am Vormittag dichter, dazu ziehen erste Regenschauer und Gewitter auf. Später breiten sich diese weiter nach Osten und Süden aus. Zuvor wird es mit 25 bis 33 Grad noch einmal sommerlich warm, im Osten sind lokal sogar bis zu 35 Grad möglich.
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