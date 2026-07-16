So wird Ihr Abend: Neue Gewitter im Anmarsch

Freitag eher unbeständig

Am Freitag scheint zunächst noch häufig die Sonne. Im Westen werden die Wolken jedoch schon am Vormittag dichter, dazu ziehen erste Regenschauer und Gewitter auf. Später breiten sich diese weiter nach Osten und Süden aus. Zuvor wird es mit 25 bis 33 Grad noch einmal sommerlich warm, im Osten sind lokal sogar bis zu 35 Grad möglich.