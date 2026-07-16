Windräder: Gemeinde kippt eine Volksbefragung

Das Thema Windkraft spaltet die Gemeinde in zwei Gruppen, bei denen es eigentlich nicht mehr um die Erneuerbare Energie selber geht, sondern um einen rechtlichen Hick-Hack. Laut Ortschef Herbert Pfeffer musste ein Jurist die mögliche Volksbefragung aber vorerst prüfen, denn: der Wald, wo die Windräder stehen, müsse erst einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterzogen werden. Seit der letzten Bundesregierung mit Umweltministerin Leonore Gewessler gilt: Wenn das Land ein Gebiet für Windkraft vorgesehen hat, benötigt man die Umwidmung der Gemeinde nicht zwingend, um ein Windrad zu bauen.