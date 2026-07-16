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„Der Ball geht ...“

TV-Beweis: Jude Bellingham schimpft über Kollegen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
16.07.2026 17:57
Jude Bellingham wird von Harry Kane getröstet.
Jude Bellingham wird von Harry Kane getröstet.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jude Bellingham legte sich beim dramatischen WM-Aus gegen Argentinien (1:2) am Mittwoch mit mehreren Argentinien-Spielern an. Eine Kamera fing ein, dass er auch gegen einen Mitspieler lederte ...

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Sowohl während des Spiels als auch nach Schlusspfiff war der England-Star in die eine oder andere Rudelbildung involviert, schlug unter anderem dem argentinischen Ersatzspieler Barco gegen den Hinterkopf.

Jordan Pickford kassiert den Ausgleich zum 1:1.
Jordan Pickford kassiert den Ausgleich zum 1:1.(Bild: AP/Lynne Sladky)
(Bild: AP/Jacob Kupferman)

Aber Bellingham ärgerte sich nicht nur über seine Gegenspieler, sondern schimpfte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 durch Enzo Fernandez (85.) auch über einen Kollegen. Der Argentinier hatte England-Keeper Pickford mit einem Distanzschuss überwunden.

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„Der Ball geht in die Mitte des Tores!“
Für viele Experten war der Schuss nicht unhaltbar – und auch Bellingham fand, dass der Torhüter den Ball noch hätte abwehren können bzw. müssen. Eine TV-Kamera fing Bellingham ein, wie er sich auf der Stadionleinwand die Wiederholung des Treffers ansah und vor sich hin sagte: „Der Ball geht in die Mitte des Tores!“

Tormannfehler oder nicht: Am Ende des Tages stand für die Engländer wieder ein verpasster großer Titel ...

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