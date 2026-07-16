TV-Beweis: Jude Bellingham schimpft über Kollegen

„Der Ball geht in die Mitte des Tores!“

Für viele Experten war der Schuss nicht unhaltbar – und auch Bellingham fand, dass der Torhüter den Ball noch hätte abwehren können bzw. müssen. Eine TV-Kamera fing Bellingham ein, wie er sich auf der Stadionleinwand die Wiederholung des Treffers ansah und vor sich hin sagte: „Der Ball geht in die Mitte des Tores!“