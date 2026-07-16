TV-Beweis: Jude Bellingham schimpft über Kollegen

Jude Bellingham legte sich beim dramatischen WM-Aus gegen Argentinien (1:2) am Mittwoch mit mehreren Argentinien-Spielern an. Eine Kamera fing ein, dass er auch gegen einen Mitspieler lederte ...
Sowohl während des Spiels als auch nach Schlusspfiff war der England-Star in die eine oder andere Rudelbildung involviert, schlug unter anderem dem argentinischen Ersatzspieler Barco gegen den Hinterkopf.
Aber Bellingham ärgerte sich nicht nur über seine Gegenspieler, sondern schimpfte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 durch Enzo Fernandez (85.) auch über einen Kollegen. Der Argentinier hatte England-Keeper Pickford mit einem Distanzschuss überwunden.
„Der Ball geht in die Mitte des Tores!“
Für viele Experten war der Schuss nicht unhaltbar – und auch Bellingham fand, dass der Torhüter den Ball noch hätte abwehren können bzw. müssen. Eine TV-Kamera fing Bellingham ein, wie er sich auf der Stadionleinwand die Wiederholung des Treffers ansah und vor sich hin sagte: „Der Ball geht in die Mitte des Tores!“
Tormannfehler oder nicht: Am Ende des Tages stand für die Engländer wieder ein verpasster großer Titel ...
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