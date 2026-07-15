Erhöhte Siegchancen dank einer zusätzlichen Runde?

Von 24. bis 26. Juli geht die Junioren-Rundfahrt in Oberösterreich über die Bühne. Erstmals seit 2017 soll nun ein Österreicher über den Sieg jubeln. Dafür wurde sogar extra die Strecke um eine Zusatz-Runde erweitert und das Maximallimit bewusst überschritten.
Die Reifen glühen, der Asphalt flimmert und die besten Rad-Talente brennen auch heuer darauf, sich bei der großen Junioren-Rundfahrt einen Namen zu machen. „Es wird das nächste Fest. Der Radsport in Oberösterreich boomt unglaublich“. verweist OÖ-Rad-Präsident Mario Rossmann auf die jüngsten Erfolge von Michi Gogl bei der Straßen-Staatsmeisterschaft in Schwanenstadt und dem fulminanten Erfolg von Gregor Mühlberger bei der Tour of Austria.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.