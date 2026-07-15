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Bei Junioren-Rundfahrt

Erhöhte Siegchancen dank einer zusätzlichen Runde?

Sport-Mix
15.07.2026 14:34
Die rot-weiß-roten Hoffnungen ruhen auf Michael Hettegger.
Die rot-weiß-roten Hoffnungen ruhen auf Michael Hettegger.(Bild: Arne Mill/Cycling Austria)
Porträt von Jakob Feigl
Von Jakob Feigl

Von 24. bis 26. Juli geht die Junioren-Rundfahrt in Oberösterreich über die Bühne. Erstmals seit 2017 soll nun ein Österreicher über den Sieg jubeln. Dafür wurde sogar extra die Strecke um eine Zusatz-Runde erweitert und das Maximallimit bewusst überschritten.

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Die Reifen glühen, der Asphalt flimmert und die besten Rad-Talente brennen auch heuer darauf, sich bei der großen Junioren-Rundfahrt einen Namen zu machen. „Es wird das nächste Fest. Der Radsport in Oberösterreich boomt unglaublich“. verweist OÖ-Rad-Präsident Mario Rossmann auf die jüngsten Erfolge von Michi Gogl bei der Straßen-Staatsmeisterschaft in Schwanenstadt und dem fulminanten Erfolg von Gregor Mühlberger bei der Tour of Austria.

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