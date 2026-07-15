Erhöhte Siegchancen dank einer zusätzlichen Runde?

Die Reifen glühen, der Asphalt flimmert und die besten Rad-Talente brennen auch heuer darauf, sich bei der großen Junioren-Rundfahrt einen Namen zu machen. „Es wird das nächste Fest. Der Radsport in Oberösterreich boomt unglaublich“. verweist OÖ-Rad-Präsident Mario Rossmann auf die jüngsten Erfolge von Michi Gogl bei der Straßen-Staatsmeisterschaft in Schwanenstadt und dem fulminanten Erfolg von Gregor Mühlberger bei der Tour of Austria.