Bedingt für Paar, das zwei Alpakas verhungern ließ

Beide waren voll geständig

Am Mittwoch musste sich ein Ehepaar aus dem Oberen Mühlviertel in Linz vor Gericht wegen Tierquälerei verantworten. Sie waren vollständig und reumütig geständig. Verteidigerin Sonja Fasthuber: „Sie haben die Tiere nicht gequält, sondern waren überfordert. Die Alpakas hatten 24 Stunden Ausgang auf eine zwei Hektar große Wiede. Die Besitzer hatten nicht bemerkt, wie schlecht es ihnen ging.“