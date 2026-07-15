Sommerkino: Die Leinwand-Helden unter Sternen

Laue Nächte, schöner Mond – viel Gaudi oder Spannung: Die Zeit der Sommerkinos läuft in Oberösterreich an. Und es werden immer mehr: Zahlreiche Programmkinos und Institutionen stellen Leinwände in Innenhöfe oder vor Türmen auf. Warum boomt Sommerkino so?
Das wäre die WM ohne Public Viewing? Der Trend zum gemeinsamen Schauen ist heuer besonders stark, davon profitiert das Sommerkino, denn es gibt immer mehr Anbieter.
Nicht nur Programmkinos, sondern auch Initiativen zeigen ausgewählte Filme an besonderen Orten unter freiem Himmel. Oft steckt mehr dahinter, wie Pauline Walchshofer – sie organisiert einen Kinoabend in Ennsdorf – meint: „Mit unserem Sommerkino an der Enns beim Bootshaus möchte ich einen Ort schaffen, an dem Menschen jeden Alters zusammenkommen und gemeinsame Erlebnisse teilen.“ Hier ist am Freitag, 24. Juli, um 20.30 Uhr „Griechenland“ von Thomas Stipsits zu sehen – nur bei Schönwetter.
In Linz im Freiluft-Innenhof oder im Kino
In Linz hat sich seit einigen Jahren der Innenhof des Priesterseminars zum Open-Air-Kino etabliert. Noch bis 22. August werden von Montag bis Samstag neue Streifen aus dem europäischen Kino gezeigt. Alle Filme laufen aber auch in den Sälen. Veranstalter ist der Verein Moviemento & City Kino.
Beliebtes Kinofestival im Sommer
Das FilmfestiWels verwandelt von 23. Juli bis 23. August den Schießerhof beim Minoritenplatz in ein Kino unter Sternen, während das City Kino Steyr von 29. Juli bis 23. August 16 topaktuelle Filme im Innenhof zeigt.
Sommerkino in Linz Highlight: „Vier minus drei“, Adrian Goiginger (1. 8.); Innenhof Priesterseminar; rund 35 Filme bis 22. August; Infos: moviemento.at
FilmfestiWels Eröffnungsfilm: „Bitteres Fest“, Pedro Almodóvar (23. 7., 21.15 Uhr; Schießerhof, Minoritenplatz Wels, insgesamt 20 Filme bis 23. August; Infos: programmkinowels.at
Sommernachtskino Leonding Eröffnungsfilm – „Zuagroast – ein Gartenkrimi“ (31. 7., 21 Uhr); Garten vor Turm 9, drei Filme bis 2. August; Infos: kuva-leonding.at
Open Air Freistadt Eröffnung: „Freistadt 1917“ – erste filmische Ansichten (9. 8., 20.45 Uhr), Salzgasse vor dem Kino; insgesamt 20 Filme bis 29. August; Infos: local-buehne.at
Auch an vielen anderen Orten in Oberösterreich
Im Garten des Turm 9 in Leonding wartet sogar ein Rundum-Package auf Besucher: DJ-Klänge und Kulinarisches stimmen auf das „Sommernachtskino“ ein, das von 31. Juli bis 2. August nicht nur Leinwand-Genüsse auf Liegestühlen bietet. Zum Kinoticket gibt es Gratis-Popcorn und eine Turmführung.
Ob in der Attersee-Region, in Bad Goisern, Krenglbach, Schärding, Braunau oder – ausgehend von der Local-Bühne in Freistadt – an ausgewählten Schauplätzen im Mühlviertel: In den nächsten Wochen kann man in ganz Oberösterreich Sommerkino erleben. Kuscheldecke und Insektenspray nicht vergessen.
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