Sommerkino: Die Leinwand-Helden unter Sternen

Nicht nur Programmkinos, sondern auch Initiativen zeigen ausgewählte Filme an besonderen Orten unter freiem Himmel. Oft steckt mehr dahinter, wie Pauline Walchshofer – sie organisiert einen Kinoabend in Ennsdorf – meint: „Mit unserem Sommerkino an der Enns beim Bootshaus möchte ich einen Ort schaffen, an dem Menschen jeden Alters zusammenkommen und gemeinsame Erlebnisse teilen.“ Hier ist am Freitag, 24. Juli, um 20.30 Uhr „Griechenland“ von Thomas Stipsits zu sehen – nur bei Schönwetter.