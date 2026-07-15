Nach Krebsdiagnose will UWE dem kranken Uwe helfen

Ein 59-jähriger Mühlviertler kämpft aktuell gegen Leukämie und muss auch eine Chemotherapie über sich ergehen lassen. Ein gleichnamiger Verein aus dem Bezirk Perg (OÖ) organisiert nun eine Typisierungsaktion, die am 11. August stattfinden wird.
Die Krebsdiagnose von Uwe sorgte für viel Anteilnahme. Immerhin war es schon der dritte Schicksalsschlag für den 59-Jährigen. Bereits seit zehn Jahren lebt der Mühlviertler mit ITP (Immunthrombozytopenie) und MS (Multiple Sklerose). Seit Anfang Juni kämpft er auch noch gegen Leukämie, muss aktuell eine Chemotherapie über sich ergehen lassen – wir berichteten.
„Ich war am Donnerstag am Weg zum Electric Love Festival, als ich von Uwes Erkrankung gelesen habe. Da wir auch aus dem Bezirk Perg sind, wusste ich sofort, dass wir helfen wollen“, sagt Martin Lindenhofer, Obmann vom Verein UWE. Die Gruppe hat es sich eigentlich zur Aufgabe gemacht, gemeinnützige Organisationen, Vereine und regionale Initiativen zu unterstützen und ihnen die technische sowie organisatorische Basis für erfolgreiche Veranstaltungen zu bieten.
Typisierungsaktion bei Firma
Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Jugend aus dem Bezirk.
Ihre dadurch erlangte Kompetenz wollen sie nun für eine Typisierungsaktion für Uwe bündeln und bereitstellen. Die Veranstaltung findet am 11. August von 17.30 Uhr bis 19 Uhr am Firmenstandort von Steinbach in Schwertberg statt.
„Unser gemeinsames Ziel ist es, im besten Fall den passenden Stammzellenspender für unseren Namensvetter Uwe zu finden. Um möglichst viele Menschen anzusprechen, verbinden wir die Registrierung mit einem gemütlichen Sundowner“, erklärt Lindenhofer, der sich genauso wie seine rund 80 Mitstreiter ehrenamtlich einsetzt.
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