Nach Krebsdiagnose will UWE dem kranken Uwe helfen

„Ich war am Donnerstag am Weg zum Electric Love Festival, als ich von Uwes Erkrankung gelesen habe. Da wir auch aus dem Bezirk Perg sind, wusste ich sofort, dass wir helfen wollen“, sagt Martin Lindenhofer, Obmann vom Verein UWE. Die Gruppe hat es sich eigentlich zur Aufgabe gemacht, gemeinnützige Organisationen, Vereine und regionale Initiativen zu unterstützen und ihnen die technische sowie organisatorische Basis für erfolgreiche Veranstaltungen zu bieten.