Wenn nur Sekunden über Leben und Tod entscheiden

Zeitlimits beim Schwimmen, Streckentauchen, gewisse Befreiungsgriffe von einer Halsumklammerung, das Wiederbeleben sowie Schwimmen mit Kleidung – die rund 40 Teilnehmer der drei Kurse (Rettungsschwimmer, Rettungsschwimmlehrer sowie Helfer), die derzeit im Linzer Parkbad ihre Ausbildung absolvieren, lernen für den Ernstfall. Der leider viel zu oft eintritt. Denn durchschnittlich ertrinken pro Jahr in Österreich 42 Menschen. Neun Prozent der Opfer sind Kinder und nach Niederösterreich (8) gibt es in Oberösterreich (7) im Schnitt die meisten Ertrinkungsopfer. „Jedes zehnte Kind kann nicht gut genug schwimmen. Das ist ein Riesenproblem. Denn oft scheitert es an den fehlenden Bädern“, so Michael Heilbrunner, Landesreferent für Schwimmen und Rettungsschwimmen im OÖ. Jugendrotkreuz.