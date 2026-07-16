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Motorradfahrer rutschte in Kurve gegen Randstein

Oberösterreich
16.07.2026 06:00
Das Motorrad wurde von einem Abschleppunternehmen abgeholt.
Das Motorrad wurde von einem Abschleppunternehmen abgeholt.(Bild: Fotokerschi, Krone KREATIV)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Erneut kam es am Mittwoch zu einem schweren Motorradunfall. Ein Biker stürzte in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache, schlitterte über die Fahrbahn und kollidierte schließlich mit dem Randstein.

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Am Mittwochnachmittag war der Motorradlenker mit seinem Fahrzeug auf der Pyhrnpassstraße in Klaus unterwegs. Aus noch unklarer Ursache stürzte er in einer Linkskurve, schlitterte danach mehrere Meter über die Fahrbahn, ehe er mit dem Randstein sowie dem Geländer zwischen Radweg und Hauptfahrbahn kollidierte.

Biker kam mit Heli ins Spital
Unmittelbar nach dem Unfall wurden ein Rettungswagen sowie der Notarzt aus Kirchdorf an der Krems alarmiert. Aufgrund der Schwere des Unfalles wurde zusätzlich der Notarzthubschrauber Martin 3 angefordert, der den verletzten Motorradlenker nach der notärztlichen Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus flog.

Straße gesperrt
Für die Dauer des Rettungs- und Hubschraubereinsatzes musste die B138 vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Dadurch kam es in beiden Fahrtrichtungen zu Verkehrsbehinderungen. Auch der parallel verlaufende Radweg war während des Einsatzes des Notarzthubschraubers vorübergehend gesperrt.

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