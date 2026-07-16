Motorradfahrer rutschte in Kurve gegen Randstein

Am Mittwochnachmittag war der Motorradlenker mit seinem Fahrzeug auf der Pyhrnpassstraße in Klaus unterwegs. Aus noch unklarer Ursache stürzte er in einer Linkskurve, schlitterte danach mehrere Meter über die Fahrbahn, ehe er mit dem Randstein sowie dem Geländer zwischen Radweg und Hauptfahrbahn kollidierte.