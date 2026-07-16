Motorradfahrer rutschte in Kurve gegen Randstein

Erneut kam es am Mittwoch zu einem schweren Motorradunfall. Ein Biker stürzte in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache, schlitterte über die Fahrbahn und kollidierte schließlich mit dem Randstein.
Am Mittwochnachmittag war der Motorradlenker mit seinem Fahrzeug auf der Pyhrnpassstraße in Klaus unterwegs. Aus noch unklarer Ursache stürzte er in einer Linkskurve, schlitterte danach mehrere Meter über die Fahrbahn, ehe er mit dem Randstein sowie dem Geländer zwischen Radweg und Hauptfahrbahn kollidierte.
Biker kam mit Heli ins Spital
Unmittelbar nach dem Unfall wurden ein Rettungswagen sowie der Notarzt aus Kirchdorf an der Krems alarmiert. Aufgrund der Schwere des Unfalles wurde zusätzlich der Notarzthubschrauber Martin 3 angefordert, der den verletzten Motorradlenker nach der notärztlichen Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus flog.
Straße gesperrt
Für die Dauer des Rettungs- und Hubschraubereinsatzes musste die B138 vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Dadurch kam es in beiden Fahrtrichtungen zu Verkehrsbehinderungen. Auch der parallel verlaufende Radweg war während des Einsatzes des Notarzthubschraubers vorübergehend gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.