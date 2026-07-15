59.000 Tonnen Altreifen dürfen zugeschüttet werden

Trinkwasser-Probleme

Geschätzt wird, dass noch immer 59.000 Tonnen Reifen übrig geblieben sind. Zuletzt fand im Juni eine mündliche Verhandlung statt. „Die Gemeinde hat sich für die Räumung ausgesprochen. Dies unter dem Gesichtspunkt, dass sich die Deponie im gleichen Grundwasserstrom befindet wie die Baurestmassendeponie, die zur massiven Beeinträchtigung des Trinkwassers geführt hat. Sämtliche Sachverständige und Gutachter haben keine Bedenken bezüglich einer Überschüttung. Damit wird das Problem einfach an künftige Generationen weitergegeben“, ärgert sich Grünen-Politiker Hackmair. Firmenchef Ebner kontert: „Das Projekt ist von Bund und Land genehmigt. Das ist für mich in einem Rechtsstaat ausschlaggebend.“