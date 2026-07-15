Clowns, Artisten, Feuershows: Bald spektakelt es!

Linz verwandelt sich von Donnerstag, 23. Juli, bis Samstag, 25. Juli, in ein pulsierendes Zentrum der Straßenkunst aus aller Welt. Beim 38. Linzer Pflasterspektakel präsentieren 108 Compagnien und Solo-Künstlerinnen und -künstler ihre Shows auf dem harten Asphalt. Für Kinder gibt es heuer Programm an zwei Schauplätzen.
Viele warten schon darauf, aber ab Donnerstag, 23. Juli, ist es wieder soweit: Das Linzer Pflasterspektakel macht drei Tage lang die Innenstadt zu einer endlosen Bühne – ohne Eintritt, aber mit Tausenden unbezahlbaren Momenten.
Trommelrhythmen lassen die Altstadt beben, während Feuerkünstler den Nachthimmel erleuchten. Sambagruppen sorgen für mitreißende Musik und Tanzvergnügen, mit Clowns darf man lachen, und waghalsige Artisten bringen Groß und Klein zum Staunen.
Bildergarten mit Porträtmaler
Heuer gibt es mehr Platz und neue Attraktionen, die 108 Compagnien sowie Solo-Künstlerinnen und -Künstler in ihren Shows präsentieren. Weil sich der Bildergarten in der Altstadt mit Straßenmalern und Karikaturisten bewährt hat, gibt es ihn auch wieder. Hier kann man sogar Souvenirs ergattern.
Spiele und Spaß für Kinder
Das Kinderspektakel, das die „Krone“ präsentiert, ist heuer etwas ganz Besonderes. Im Linz AG Spektakelzelt gibt es am Nachmittag einstündige Revuen, maßgeschneidert für junges Publikum. Das Kinderspektakel findet heuer gleich zweimal statt, nämlich im Donaupark und im Schlossmuseum. An der Donau wird der Hochstrahlbrunnen zum Wasserspielplatz mit Geschicklichkeitsparcours und Kreativstationen. Auf der schattigen Terrasse des Schlossmuseums mit Blick über Linz gibt es Kinderschminken, Luftballontiere und Spiele.
Hier kann man durchschnaufen
Orte zum Rasten und Abkühlen findet man erstmals in drei Kirchen – im Mariendom, in der Ursulinenkirche und im Alten Dom sowie im lauschigen Innenhof des Alten Rathauses.
Übrigens: Beim Linzer Pflasterspektakel gibt es keine Tickets, aber man sollte mit Fröhlichkeit, Wertschätzung und Hutgeld nicht sparen. Gerade die offenen Begegnungen machen den Zauber des Festivals aus: Künstlerinnen und Künstler sowie Besucherinnen und Besucher erleben die Shows gemeinsam, hautnah und voller Emotionen.
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