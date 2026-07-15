Clowns, Artisten, Feuershows: Bald spektakelt es!

Spiele und Spaß für Kinder

Das Kinderspektakel, das die „Krone“ präsentiert, ist heuer etwas ganz Besonderes. Im Linz AG Spektakelzelt gibt es am Nachmittag einstündige Revuen, maßgeschneidert für junges Publikum. Das Kinderspektakel findet heuer gleich zweimal statt, nämlich im Donaupark und im Schlossmuseum. An der Donau wird der Hochstrahlbrunnen zum Wasserspielplatz mit Geschicklichkeitsparcours und Kreativstationen. Auf der schattigen Terrasse des Schlossmuseums mit Blick über Linz gibt es Kinderschminken, Luftballontiere und Spiele.