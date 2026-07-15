Hitze treibt Anzahl der Motorrad-Unfälle in Höhe

Viele Biker unterwegs

„Das Wetter schreit nach Motorradfahren“, weiß Harald Minarik, Instruktor am ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum Marchtrenk. Die Hitze sei aber ein Risikofaktor. „Man muss viele Pausen machen und unbedingt genug trinken“, rät der Experte. Mit der richtigen Ausrüstung bleibe man auch bei Hitze kühl: „Da gibt es keine Ausreden mehr. Im Sommer ist Mesh-Schutzsausrüstung optimal“, so Minarik. Wer ohne passende Ausrüstung unterwegs ist, riskiere außerdem, dass nach einem Unfall die Versicherung aussteigt.