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Löschwasser aus Bad

Stockschützenhalle im Innviertel niedergebrannt

Oberösterreich
15.07.2026 19:02
Acht Wehren standen Mittwochnachmittag im Einsatz.
Acht Wehren standen Mittwochnachmittag im Einsatz.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Alarmstufe 2 wurde am Mittwoch in Raab ausgelöst, nachdem die dortige Stockschützenhalle in Brand geraten war. Acht Feuerwehren eilten zum Einsatzort, die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an.

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Gegen 16.15 Uhr heulten in Raab die Sirenen. Die örtliche Stockschützenhalle gegenüber dem Freibad stand in Vollbrand, acht Feuerwehren eilten zum Einsatzort, es wurde Alarmstufe zwei ausgelöst.

Halle Raub der Flammen
Zum Löschen wurde unter anderem auch Wasser aus dem gegenüberliegenden Freibad verwendet. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehrleute brannte die Stocksporthalle mit vier Asphaltbahnen völlig nieder. 

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