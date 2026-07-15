Für die Umsetzung der Hausordnung gibt es Geld

„Soll kein Papiertiger sein“

Im Fördertopf dürfte noch einiges Geld vorhanden sein, denn nun ruft der für Integration zuständige Landesrat Christian Dörfel (ÖVP) Gemeinden und Vereine auf, derartige Projekte auf die Beine zu stellen. „Die OÖ Hausordnung soll kein Papiertiger sein, sondern im Alltag gelebt werden“, hofft Dörfel, dass dem Regelwerk Leben eingehaucht wird. Vor allem „Hotspot-Gemeinden“ mit einem Bevölkerungsanteil von mehr als 20 Prozent Menschen mit nichtdeutscher Muttersprache seien aufgerufen.