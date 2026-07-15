Linzer Flughafen soll negativen Wert haben

Finanzlage des Flughafens ist angespannt

Dass die finanzielle Situation des Flughafens nicht rosig ist, ist bekannt: Im Vorjahr hatten Land und Stadt bereits einen Gesellschafterzuschuss von acht Millionen Euro lockermachen müssen. Für die kommenden vier Jahre pumpt das Land insgesamt bis zu 36 Millionen Euro als Anschubfinanzierung in die Verbindung Linz-Frankfurt. Und laut einem Prüfbericht des Landesrechnungshofs wird der Flughafen bis 2035 darüber hinaus zwischen 27,6 und 45 Millionen Euro zusätzlich benötigen – die Kosten zur Beseitigung zurückliegender Umweltschäden sind da noch nicht eingerechnet.