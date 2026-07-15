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KPMG-Gutachten:

Linzer Flughafen soll negativen Wert haben

Oberösterreich
15.07.2026 11:15
Um die Anteile am Linzer Flughafen wird derzeit gerungen.
Um die Anteile am Linzer Flughafen wird derzeit gerungen.(Bild: Flughafen Linz)
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Von Krone Oberösterreich

Wie viel ist der Linzer Flughafen wert? Dazu ließ die Stadt ein Gutachten von den Wirtschaftsprüfern der KPMG erstellen. Nun liegt das Schriftstück vor: Es dürfte dem Flughafen sogar einen negativen Wert bescheinigen.

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Das besagte KPMG-Gutachten ist am Montag in der Finanzdirektion der Stadt Linz eingetroffen, wie der „Krone“ bestätigt wird. Nun wird es zunächst von der Stadt geprüft. Wie berichtet, sollte das Gutachten als Verhandlungsgrundlage mit dem Land Oberösterreich dienen. Denn das Land möchte Flughafen-Anteile der Stadt übernehmen – derzeit halten beide je die Hälfte des Airports. Der Stadt wiederum käme ein Verkauf ebenfalls gelegen, da der Flughafen die ohnehin klammen Stadtfinanzen zusätzlich belastet.

Das Gutachten soll dem Flughafen laut einem Bericht der „OÖN“ nach dem sogenannten Discounted-Cashflow-Verfahren (einer Methode zur Unternehmensbewertung) nun sogar einen negativen Wert ausweisen. Der Liquidationswert – also der Erlös, sollte das Unternehmen aufgelöst und alle Vermögenswerte verkauft werden – liege bei zwei bis vier Millionen Euro. Noch nicht eingerechnet seien da die nötige Pistensanierung und drohende Schadenersatzklagen von Anrainern wegen verunreinigter Brunnen.

Finanzlage des Flughafens ist angespannt
Dass die finanzielle Situation des Flughafens nicht rosig ist, ist bekannt: Im Vorjahr hatten Land und Stadt bereits einen Gesellschafterzuschuss von acht Millionen Euro lockermachen müssen. Für die kommenden vier Jahre pumpt das Land insgesamt bis zu 36 Millionen Euro als Anschubfinanzierung in die Verbindung Linz-Frankfurt. Und laut einem Prüfbericht des Landesrechnungshofs wird der Flughafen bis 2035 darüber hinaus zwischen 27,6 und 45 Millionen Euro zusätzlich benötigen – die Kosten zur Beseitigung zurückliegender Umweltschäden sind da noch nicht eingerechnet.

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Das Land verweist allerdings auf die Bedeutung eines eigenen Flughafens für den Standort und auf eine Studie des Volkswirtschafters Teodoro Cocca von der Linzer Johannes Kepler Universität im Auftrag des Landes, wonach die volkswirtschaftliche Wertschöpfung des Flughafens bei 128,5 Millionen Euro jährlich liege.

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