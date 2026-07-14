VW Cuts: These Models Are Being Discontinued

The Volkswagen Group (VW, Audi, Seat, Skoda, etc.) has embarked on a tough cost-cutting program. CEO Oliver Blume has now confirmed for the first time that up to 50,000 jobs could be cut. According to reports, up to four plants are set to be closed. Likewise, up to 50 percent of the Group’s models are facing discontinuation. The “Krone” has taken a look at which cars might no longer be available in the future.