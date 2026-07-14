Streamlining the Product Lineup
VW Cuts: These Models Are Being Discontinued
The Volkswagen Group (VW, Audi, Seat, Skoda, etc.) has embarked on a tough cost-cutting program. CEO Oliver Blume has now confirmed for the first time that up to 50,000 jobs could be cut. According to reports, up to four plants are set to be closed. Likewise, up to 50 percent of the Group’s models are facing discontinuation. The “Krone” has taken a look at which cars might no longer be available in the future.
With around nine million vehicles sold, the Volkswagen Group—with brands such as VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra, Bentley, Lamborghini, and Ducati—is the world’s second-largest automaker, trailing only the Japanese giant Toyota (around eleven million units). Currently, however, the automaker is in the midst of a massive transformation crisis.
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